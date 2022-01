Petruschak Volodymy: "A Putin no li importa res la vida de la gent"

El fundador de l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya, Petruschak Volodymy, assegura que al president rus Vladímir Putin "la vida de la gent no li importa res". Sosté que, ara que el líder farà els setanta anys, té l'afany de passar a la història com un "recollidor de les terres" i el "re-fundador de l'imperi rus".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Volodymy recorda que es tracta d'un antic agent del KGB, per la qual cosa no tindria miraments, si l'escalada va a més. "Les vides de la gent no els importen res. Només el poder i aconseguir el seu objectiu", argumenta.

Reconeix que té "por d'una intervenció", ja que qualsevol "suposa vides humanes". "I ja hem perdut més de 13.000 persones" en el conflicte, assegura. "Si fem càlculs, sembla una estadística. Però, si es tracta d'un familiar, és increïble", reflexiona.

Considera que Putin busca una guerra civil a Ucraïna, posant d'exemple el Donbás. "Ha posat a les dones i als nens al capdavant de l'exèrcit ucraïnès, perquè no avanci l'exèrcit. La qüestió està servida", argumenta al respecte.

Volodymy també adverteix que, "si Europa no avança en aquest sentit, tindrem problemes" a altres països. Posa com a exemple a Lituània, Letònia o Estònia, però potser també hi podrien haver conflictes a Polònia, Hongria o Romania, segons sosté.