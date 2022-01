Desde que estamos inmersos en una pandemia, el sistema inmune ha saltado a la palestra y se habla de él más que nunca. No en vano es el encargado de protegernos y defendernos de los patógenos que entren en nuestro cuerpo. Y de su estado y eficiencia puede depender que contraigamos o no una determinada enfermedad, o que los síntomas de esta sean leves, moderados o graves.

Este es un escenario perfecto para que todo aquello que suene a que “refuerza el sistema inmune” o “ayuda a tus defensas” haga negocio. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos son promesas falsas. Esto pasa todos los años con el inicio del invierno, cuando sufrimos más enfermedades leves como el resfriado común o el dolor de garganta. La pandemia ha agudizado este márketing falto de fundamento.

Y cuando exista algún problema de salud que comprometa el estado nutricional y por tanto pueda afectar entre otras cosas al sistema inmune, esa persona deberá recibir consejo específico para su caso, así como suplementación si procede, de la mano de una profesional sanitaria. Por contra, ignoremos la publicidad y los consejos de las redes sociales, ya que en muchas ocasiones carecen de base científica y puede que no sean los más adecuados para nuestro caso en particular.

En realidad, si hablamos de alimentación que es lo que a mi me toca, no hay ningún consejo específico que darle a la población general para mantener en forma su sistema inmune. Los consejos de alimentación saludable son suficientes en ese sentido, ya que una buena alimentación nos proveerá de todos los nutrientes necesarios en cantidades suficientes para que se realicen las funciones corporales, incluida la inmunológica .

En realidad recurrieron a una triquiñuela de marketing : añadieron al producto vitamina B6 para poder ponerle el reclamo saludable de que “contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune” (ojo, “normal funcionamiento”, ni refuerzo, ni aumento, ni nada). Siendo el déficit de vitamina B6 (piridoxina) muy poco común salvo en personas con ciertas patologías, tomar o no ese yogur en concreto no supondrá ninguna diferencia. Y, en cualquier caso, la B6 es una vitamina que se encuentra en multitud de alimentos : plátanos y otras frutas, legumbres, cereales integrales, patatas, etc. ¡No caigáis en la trampa!

FALSO: Vitamina C para evitar resfriados

¿Quién no ha escuchado eso de que en invierno hay que tomar más vitamina C para prevenir los resfriados? Incluso se venden suplementos de esta vitamina con leyendas que aluden a esa protección. No los compréis, es un mito.

Nos lo confirma una revisión Cochrane de 2013, que dice que no hay ninguna justificación para atribuir a la vitamina C efecto alguno sobre la frecuencia con la que sufre el resfriado común la población general. Es decir, que la vitamina C no previene el resfriado.

Ahora bien: es cierto que podría tener algún efecto en la duración del resfriado una vez que se ha contraído, aunque los resultados no son demasiado concluyentes ni claros. Así que, si estás resfriado y quieres aumentar el consumo de frutas y verduras crudas para ir bien servido de vitamina C, quizá no haga que este sea más corto, pero desde luego no te va a perjudicar. Lo que no vale la pena es que inviertas en suplementos.