Els sous dels directius cauen per la pandèmia

Per primer cop en una dècada, els sous dels directius han caigut. Les pèrdues de les empreses i la congelació dels beneficis durant el primer any han provocat una minva en els ingressos. Així ho mostra un estudi del grup ICSA i EADA Business School, que assenyala que els sous a l'Estat durant l'any passat s'han reduït en un 3% pels efectes de la pandèmia.

De fet, les seves remuneracions han caigut gairebé set cops més que la dels treballadors, pels que tampoc ha estat un bon any. Arrosseguen encara la pèrdua del poder adquisitiu derivat de la crisi financera provocada per la pandèmia.

L'estudi mostra també que a la indústria és on els sous han aguantat més l'impacte. Al turisme i la restauració, l'alteració ha estat major per les restriccions. En activitats com la banca i la construcció, en canvi, els sous dels empleats s'han incrementat notablement.

Clam per modificar el model retributiu El president del grup ICSA, Ernesto Poveda, ha comentat que "el creixement desorbitat de l'IPC està trastocant el model retributiu, excessivament subjecte al sou fix indexat a l'IPC". En aquest sentit, ha defensat l'aplicació d'un model de retribució més flexible que tingui en compte altres factors. "Estem parlant de tenir en compte els resultats de les empreses i altres elements que millorin el poder adquisitiu dels treballadors", ha comentat. Per altra banda, el professor d'EADA Business School, Jordi Assens, ha assegurat que Espanya és "un dels països que pitjor està sortint de la crisi de la covid" i ha lamentat que els salaris fa temps que estan estancats. A més, ha remarcat que la seva impressió és que ara mateix "no hi ha un projecte real per incrementar el poder adquisitiu dels treballadors".

Catalunya crearà més de 200.000 llocs de treball nous L’economia catalana crearà més de 200.000 llocs de treball nous entre 2022 i 2023. Així ho han explicat el 'country manager' de ManpowerGroup, Francisco Ribeiro, i el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver. En concret, les previsions de l'informe passen per la creació de 115.000 llocs de treball en 2022 i de 86.000 en 2023, amb un creixement anual del 2,9%, dues dècimes per sobre de la mitjana d'Espanya. 01.09 min La creació d'ocupació a Catalunya estarà per sobre la mitjana espanyola | Sergi Bassolas

Es podria arribar a 3,6 milions d'ocupats Aquestes dades permetrien aconseguir els 3,6 milions d'ocupats a Catalunya, superant els nivells d'ocupació previs a la crisi financera de 2008. També faria que la taxa de desocupació es redueixi fins entre el 7,5% i el 10,2%. Ribeiro ha afirmat que aquestes previsions tenen en compte la reforma laboral que s'ha de debatre en el Congrés dels Diputats, així com els possibles impactes dels plans de recuperació o el comportament de la pandèmia.