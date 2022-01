L'Aliança Contra la Pobresa Energètica demana penes d'un a dos anys de presó per a tres membres de DPS Consulting, encarregada de cobrar deutes d'Endesa. Els fets es remunten al 2020, quan una dona vulnerable va rebre la trucada d'una treballadora de DPS fent-se passar per una funcionària de l'administració de justícia i amenaçant-la amb embargar-li els comptes si, en menys de dues setmanes, no pagava el deute contret. L'APE van interposar una querella i el jutjat va citar a declarar en qualitat d'investigats dos membres de la companyia i una treballadora, que va aportar un guió que li facilitava l'empresa per reclamar els deutes. Fonts d'Endesa asseguren que es van depurar responsabilitats i que no comparteixen aquesta mala praxis.

La querella va ser admesa a tràmit el desembre passat pel jutjat d'instrucció 5 de Barcelona i es va iniciar la fase d'instrucció. Durant la mateixa, van ser citades a declarar diverses persones de DPS Consulting, entre ells membres de la directiva, així com la treballadora que va efectuar la trucada.

“��️Comunicat: DPS Consulting @paresseixas (els cobradors d’@Endesa) i la seva directiva imputats per possibles delictes d’estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques. #AcosoDeEndesaAJuicio

Durant la fase d'instrucció s'han posat en evidència fets escandalosos:

Obrim fil!�� pic.twitter.com/iulXWG2rwX“ — Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat) January 26, 2022

L'APE, que ha estat assessorada per Arrels Advocats, ha explicat que s'ha pogut constatar que la trucada va ser realitzada des d'un departament anomenat 'Departament de trucades especials'. Aquest tindria per objectiu reclamar deutes mitjançant un "engany" telefònic, consistent en un fals servei de notificacions judicials. Així, la direcció hauria facilitat un guió als treballadors, que, a més, estarien subjectes a un sistema de bonificació i penalització en funció de l'assoliment dels objectius econòmics, segons l'Aliança.

L'organització ha afegit que es reclamaven deutes tot i saber que estaven prescrits. En el cas concret, l'APE ha assegurat que ha quedat acreditat que dels 2.369,43 eros que li reclamaven a la dona, 1.675,88 havien prescrit d'acord amb els terminis previstos al Codi Civil. Per últim, apunten que DPS Consulting hauria d'obtenir un 18% de les quantitats que aconseguís cobrar a la dona.

Delicte d'estafa en grau de temptativa L'advocat de la dona ha demanat l'inici del judici oral. Acusa la companyia d'un delicte d'estafa en grau de temptativa i a dos dels directius de delictes d'estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques. Aquests delictes estan castigats amb penes d'entre un i dos anys. A més, es demana que s'obligui els acusats a pagar la dona una indemnització civil de 1.000 euros pels danys morals patits. L'APE ha assegurat que el cas d'aquesta dona no és aïllat sinó que forma part d'un conjunt d'estratègies variades desplegades de forma habitual per les subministradores d'electricitat i gas. L'organització ha afirmat que tot i que les persones vulnerables estan ara protegides dels talls gràcies a la llei contra la pobresa energètica, no deixen de patir l'"assetjament" de subministradores i els gabinets jurídics de recobraments subcontractats. Ho fan a través de cartes, trucades, amenaces amb judicis falsos o demandes de judicis monitoris, segons afegeixen. L'APE ha esperat una sentència favorable i ha afirmat que, de ser així, establiria un precedent jurisprudencial per frenar les pràctiques "deliberades i sistemàtiques d'assetjament" de les companyies subministradores.