Un dels fenòmens més típics de començaments d'any amb la persistència de l'anticicló són les minves de gener, aquests dies ben visibles si anem a la costa. Les minves de gener no són més que la baixada del nivell del mar. Aquest fenomen el podem apreciar fàcilment en veure moltes roques de la costa al descobert, mostrant la seva cara submergida, més fosca i amb algues.

00.33 min Explicació gràfica del fenomen de les minves de gener

Es tracta d'un fet que es dona ara al gener, moment en què l’anticicló acostuma a durar dies o fins i tot setmanes com enguany està passant. Quan parlem d’anticicló o altes pressions, vol dir que el pes de l’aire que tenim al damunt és elevat, per tant, que tenim molta pressió sobre nostre. Les altes pressions s'encarreguen d’empènyer cap avall tota l’aigua del mar, afavorint el que coneixem com les minves. Aquesta reducció del nivell del mar que acostuma a ser d’entre 10 a 40 cm.