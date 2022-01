Infermeres i fisioterapeutes exigeixen unes condicions laborals dignes

Les infermeres, infermers i fisioterapeutes han sortit avui al carrer amb una premissa clara: exigeixen unes condicions laborals dignes.

00.59 min SATSE reclama millors condicions laborals per les infermeres | Natalia Sánchez

L’elevada càrrega assistencial que pateixen, la situació de precarietat en l'àmbit contractual i els sous baixos de la professió, han fet que molts professionals de la Salut diguin prou i s’hagin reunit aquest matí davant el Departament de Salut per reivindicar els seus drets.

Asseguren que treballen per cuidar de la salut dels pacients, però sense les condicions adequades, no és possible oferir un bon servei.

“Trabajamos para cuidar la salud de nuestros pacientes, pero sin las condiciones adecuadas, no es posible dar la calidad asistencial que queremos.



��️ 25 de Enero

⏰ 11 AM



Delante del #DepartamentDeSalut (Travessera de les Corts 131 - 159- Barcelona)