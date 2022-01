'Love Song', el refugi de Carlos Zanón en temps de pandèmia

Recordeu on éreu el 1985? Alguns de vosaltres encara no havíeu nascut. Va ser l'any en què Barcelona demanava acollir uns Jocs Olímpics i també ha estat el record musical escollit per Carlos Zanón per la seva darrera novel·la, 'Love Song'. Amb la Tània Sàrrias han viatjat en el temps a 'Punts de vista'.

L'arribada a les llibreries de les novel·les de Carlos Zanón són celebrades per la seva legió de seguidors com un esdeveniment marcat al calendari. En aquest no ha estat diferent amb la sortida de 'Love Song', una obra molt esperada pels lectors que va ser escrita durant els mesos de confinament i que es publicava aquest mes de gener.

Tot i ser fictícia, la història de 'Love Song' surt d'un record de joventut de Carlos Zanón, quan treballava de cambrer a Sant Pere Pescador. La novela s'endinsa en la gira que tres amics fan per càmpings i locals de la costa mediterrània. Un viatge catàrtic que sacsejarà la seva manera d'entendre la vida i l'amistat i on la música serà un refugi.