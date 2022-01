El mundo de la moda vuelve a teñirse de negro. Cuando todavía se lloran las muertes de Nino Cerruti y André Leon Talley, llega la noticia de la muerte de Thierry Mugler, el gran genio, maestro de maestros, una leyenda de la moda. El tiempo fue apagando su estrella hasta que en 2008, casi en el olvido, Beyoncé estuvo en la exposición del Metropolitan de Nueva York, titulada ‘Superhéroes, Moda y Fantasía’ y allí, y quedó tan impresionada con los diseños de Thierry Mugler que fue a París para encargarle el vestuario de la gira ‘I Am’. El éxito fue enorme y el modista volvió a brillar con fuerza. Ahí empezó una nueva 'muglermanía' que se convirtió en locura por el francés cuando divas como Cardi B, Kim Kardashian e Irina Shayk se pegaban por resucitar los diseños de mediados de los 90 que dormían en los almacenes de París.

El mundo de la moda se despide de él

El mundo de la moda se viste de luto en el día de hoy para recordar a Thierry Mugler y las modelos y diseñadores que han trabajo con él le mandan un último mensaje en redes sociales. La supermodelo Christy Turlington Burns ha sido una de las primeras en expresarse, para darle las gracias por su trabajo y su papel en la moda reciente: “Siempre estabas haciendo lo tuyo. Tus shows fueron como ningún otro y nos dieron a muchos de nosotros la oportunidad de jugar un pequeño papel en tu visión del mundo. Espero que encuentres la paz con tus ángeles”.

Otra de las mujeres más emblemáticas de las pasarelas, Linda Evangelista, le ha dedicado una publicación recordando uno de los días en los que desfiló con sus diseños con un breve “Descanse en Paz”.

La modelo sevillana de alta costura, Naty Abascal, también le ha rendido un pequeño homenaje en sus redes sociales con varios de sus diseños y un mensaje sencillo: “Para siempre, D.E.P.”.

Su compatriota francés, el diseñador Stéphane Rolland, le ha dedicado una bonitas palabras para que todo el mundo recuerde su influencia en el mundo de la moda: “Thierry Mugler fue uno de nuestros modistos y artistas más influyentes. Su visión de la moda, su corte específico y su encanto vivirán para siempre. Perdimos a un verdadero artista. Un icono. D.E.P.”

La actriz y modelo sueca Emma Wiklund, protagonista de las películas de Taxi, también le recuerda con cariño, y comparte varias fotos junto a él y sus diseños acompañadas de un cariñoso mensaje: “Mi querido Manfred… Señor Mugler, estoy muy agradecida de haber sido parte de su fantástico universo. Me he quedado devastada al darme cuenta de que ya no estás con nosotros.

¡Gracias por todo! Fue un honor formar parte del maravilloso mundo de Mugler. Realmente hemos perdido a uno de los más grandes. Por siempre en mi.”

La cantante Diana Ross también se ha pronunciado públicamente con una foto de archivo en la que se les ve juntos con un un bonito mensaje de despedida: “Te echaré de menos Thierry Mugler, fue un momento maravilloso de nuestras vidas”

“I will miss you Thierry Mugler this was a wonderful time in our lives pic.twitter.com/Z3ggaVjK2D“ — Ms. Ross (@DianaRoss) January 24, 2022

Marc Jacob, otro de los diseñadores que se ha inspirado en Thierry, el ‘showman de la moda’, se ha quedado atónito con la noticia y le agradece todo su trabajo rescatando una foto de unos de sus desfiles de 1980 en la que la modelo Jerry Hald lucía uno de sus diseños: “Nunca había visto o experimentado algo así. ¡El glamour! ¡La moda! ¡Las mujeres! La extraordinaria ejecución de un sueño fuera de este mundo por parte del showman más increíble de la moda. Gracias por compartir tus fantasías más salvajes. Descanse en paz Manfred Thierry Mugler".

El diseñador italiano, Fausto Puglisi, lamenta su muerte y confiesa que Mugler era su ídolo: “¡El sueño, el ángel, el Dios! Descansa en ‘poder’. Siempre te querré, fuiste mi héroe”.

Rossy de Palma, que desfiló para Mugler en su 20 aniversario en 1995, también se acuerda de él en un día tan significativo con una sencilla storie en su perfil de Instagram.

Rossy de Palma en la exhibición 'Thierry Mugler: Couturissime' GTRES

Rodarte, la marca de ropa y accesorios fundada por Kate y Laura Mulleavy, le dedica un post en redes sociales al diseñador con algunos de sus diseños más extravagantes.

Y también el diseñador y fotógrafo argentino Juan Gatti también recuerda su legado con una de sus grandes obras y un mensaje que lamenta este mal inicio de año: “Por Dios que racha, D.E.P.”