Hi ha anuncis de televisió que el públic recorda més que altres. A vegades és perquè connecten amb els espectadors; d'altres perquè són capaços d'explicar una història emocionant i, el que està clar, és que tots tenen un gran equip al darrere. Per saber una mica més de les claus d'una bona publicitat, la Flora Saura visita dos estudis de publicitat que han ideat anuncis capaços de satisfer el públic i el client.

Un d'ells és l'estudi &Rosàs, on l'Isahac Oliver exerceix de directiu creatiu general. Aquesta agència sap que els mètodes de publicitat tradicional en televisió "s'han esgotat" i ara el que aconsegueix sorprendre l'espectador és el branded content. És per això que un dels seus anuncis més destacats és el que van fer el 2021 per a la marca Doritos.

De la fusió de departaments, sense que cada equip treballi per separat, va sorgir el concepte d'aquest anunci en què la forma triangular dels Doritos inspira un jove a comprar-se un triangle musical i a seguir els seus somnis. Fàcil i, segurament, evident... però original i cridaner. Van trobar una manera de connectar la marca i el que més la identifica, els triangles de l'snack, amb la motivació dels espectadors. En definitiva, van fer que un anunci de 'tortitas' amb gust de formatge servís com a impulsor de la societat perquè perseguís els seus objectius.

Empoderar i captivar

Potser coneixes l'anunci de La Prohibida del 2020. O, almenys, et sonarà per l'impacte que té la cançó 'Soy rebelde' de la Jeanette com a banda sonora. És un anunci per la sidra La Prohibida, però el missatge que transmet va molt més enllà: parla de no reprimir els nostres valors, les nostres emocions, gustos o ideals. Et diu que siguis tu mateix i que 'no censuris el que sents'. Un anunci que empodera i que et fa creure en els valors de la marca, sense ni tan sols mostrar-ne el producte. No és magnífic?

Anunci de La Prohibida a Helvètica RTVE

La Flora Saura també conversa amb l'estudi Soon In Tokyo, que també acumula un gran nombre d'accions publicitàries d'èxit, com la del Festival de Novel·la Negra de Barcelona. Van crear la primera novel·la negra feta a Twitter en què una gallina assassina voltava per Barcelona posant fi a les vides de diverses dones. Amb cada assassinat, publicaven una imatge detallista, amb estètica d'època i que semblava sorgida d'una pel·lícula en blanc i negre. L'èxit va ser total i el compte de Twitter del festival era un no parar de seguidors que desitjaven amb ganes saber més d'aquesta sèrie d'assassinats ficticis.