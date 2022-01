Manifestació a Barcelona contra el sacrifici de 38 gossos

La Universitat de Barcelona està en el punt de mira dels animalistes per haver contractat els serveis de l'empresa VIVOTECNIA per a fer experiments farmacològics i de toxicitat amb 38 gossos.

38 cadells de vuit mesos d'edat de la raça Beagle seran sacrificats després de 28 dies de proves. No tindran la possibilitat de ser adoptats sigui quin sigui el seu estat de salut.

En una manifestació convocada aquest dissabte a Barcelona a Plaça Sant Jaume, els col·lectius animalistes i particulars demanaran la fi d'aquesta col·laboració, malgrat que diverses regulacions i la falta d'alternatives faci que encara sigui necessari l'ús dels animals en alguns àmbits de la investigació.

L'encarregat és VIVOTECNIA, un laboratori espanyol investigat per maltractament i per manipular assajos amb animals l’any 2021 a Madrid . A més, recentment ha estat relacionat amb atrocitats greus documentades per l'ONG britànica Cruelty Free International.

La UB no preveu cap actuació

La Universitat de Barcelona assegura que l'estudi no ha començat encara, mentre que la Generalitat ha traslladat el conflicte a la Comunitat de Madrid, on està ubicat Vivotecnia, i a on la Justícia l'està investigant per presumpte maltractament animal.

La Universitat de Barcelona (UB) ha emès aquest dimarts un comunicat sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació. La UB afirma que no hi ha prevista al PCB "cap actuació en els termes anunciats pels mitjans" però no concreta quines informacions nega, com si s'acabaran sacrificant els cadells.