Sabies que a Montjuïc hi va haver el parc d'atraccions més gran de Catalunya?

Punts de vista ha pujat al Castell de Montjuïc per fer-nos una recomanació que ens farà molts il·lusió als grans i sorprendrà els més joves: ben a prop, a la manteixa muntanya, fa any que hi havia un parc d'atraccions. Dins les muralles del castell hi podem veure una exposició que recorda com era aquell gran espai d'esbarjo ja desaparegut.

El Parc d'Atraccions de Montjuïc no va ser pas el primer de la ciutat, perquè el del Tibidabo és del 1905. Però sí que era molt més gran: amb moltes més atraccions i més modernes, arribades d'Europa, diversos bars, restaurants, una pista de ball i un gran teatre a l'aire lliure on actuaven els principals cantants i grups del país.

Ja als anys 30 hi havia hagut un recorregut amb llocs on passar una bona estona amb diferents andrònimes, no gaire complicades. Però el 1966, com explica el reportatge de Punts de Vista, un empresari estranger va decidir obrir el parc.

L'espai va tenir molt d'èxit, donava hores i hores de respir als barcelonins el cap de setmana, en un punt des del qual pujar a les atraccions tenia l'aventatge de veure tota la ciutat des d'un indret diferent al de Collserola, ben a prop del port, en un ambient familiar i distés.

També podeu veure al reportatge de Punts de vista què hi ha ara a l'espai que ocupaven els ginys d'aquell parc d'atraccions. Segur que us vindrà de gust fer-hi una bona passejada.