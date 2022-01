El Departament de Salut ha obert la cita per demanar la dosi de reforç de la franja d'edat entre 18-29 anys vacunades fa més de 8 mesos. Així, ho ha anunciat en roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Per la resta de franges d'edat, el període mínim entre les dosis és de cinc mesos. D'aquesta manera, aquest requisit redueix el nombre de joves que poden rebre aquesta punxada de reforç.

Modificacions al protocol d'escoles

Des de Salut, Cabezas anuncia una modificació en els tests d'antígens a les aules: "Només es generarà un TAR per setmana per nen. I evitem una càrrega innecessària a l'aula". En lloc de fer els tests que calgui segons els positius que apareguin a l'aula, a partir d'aquest dimecres només es farà un TAR per setmana a cada nen, si apareix un positiu a l'aula.

Un altre canvi d'aquest protocol és que la recepta per demanar aquest test d'antígens romandrà activa a la farmàcia durant 7 dies, en lloc de quatre dies com era fins ara. Per tant, els alumnes que requereixin aquesta prova per saber si s'han contagiat a l'aula, tindran fins a una setmana per poder fer-se aquest test.