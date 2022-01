Montjuïc, l'altre parc d'atraccions de Barcelona

Fa enguany 56 anys que Barcelona estrenava un parc d'atraccions, a més del sempre present del Tibidabo. El Parc d'Atraccions de Montjuïc va obrir el 18 de juny del 1966 i va tancar el 1998.

En el mateix indret hi havia hagut entre 1930 i 1936 un altre parc, també amb atraccions, anomenat Maricel. Jaume Susany, expert i estudiós de la ciutat, explica al programa Punts de Vista que va ser l'empresari veneçolà Antonio Borges Villegas qui va aixecar el parc al 1966.

Un espai a l'aire lliure ple a vessar els dies de festa

Tant els barcelonins com els turistes hi feien cap i hi passaven hores i hores xalant d'allò més. En les següents imatges, del 1968, s'hi veuen diverses atraccions, ben diferents de les dels parcs actuals, que llavors eren grans novetats i agradaven molt.





08.04 min Arxiu TVE Catalunya - Parc d'Atraccions de Montjuïc el 1968

Al parc s'hi pujava molt sovint. El 1970, les càmeres de TVE hi van filmar imatges per al programa Luces en la noche, amb un dels cantants que hi participava: Joaquín Gasa.

01.49 min Arxiu TVE Catalunya - Luces en la noche - Joaquín Gasa

Amb els anys continuaven arribant màquines noves, sobretot per la canalla. Gaudir d'aquest indret el 1972 era tot un esdeveniment familiar en una època en què l'oferta d'oci era minsa. Les atraccions més celebrades eren la Coctelera, el Loco Ratón i el Zig-Zag.

03.52 min Arxiu TVE Catalunya - Parc d'Atraccions de Montjuïc el 1972

Un any més tard, el 1973, se'n fa càrrec un empresari espanyol, Carlos Merino, que afegeix atraccions noves: el recordadíssim Pulpo, l'Amor Express, El Barco Mississippi o Noriavisión. En total, el parc va arribar a tenir unes 40 atraccions. La gent anava amunt i avall, s'aturava a un dels bars, dinava o feia un mos als restaurants. Els dies de festa era ple de gom a gom, com podem veure en aquestes imatges, de les festes de la Mercè del 1978.

00.18 min Arxiu TVE Catalunya - Giravolt - Festes de la Mercè del 1978

Un dels elements que reunia moltíssim públic era el gran auditori a l'aire lliure on s'hi feien festivals i on actuaven els cantants i els grups famosos del moment. El mes de juny del 1983, Irene Mir, a l'informatiu Miramar, anunciava el tancament del parc perquè els treballadors feien vaga. L'empresa preveia diversos acomiadaments.

00.25 min Arxiu TVE Catalunya - Miramar - El Parc d'Atraccions de Montjuïc tanca per que els treballadors fan vaga

El famós programa d'entreteniment 3 x 4 de la Primera cadena va enregistrar un reportatge sobre les instal·lacions del parc el 1989. Amb guió d'Anna Maria Vidal i realització de Jordi Castañé, habituals dels programes infantils de TVE Catalunya, ensenyava com es feien les tasques de neteja i posada a punt de les atraccions abans d'obrir. Un dels responsables explicava com funcionaven les màquines.

05.25 min 3 x 4 - Reportaje sobre el Parque de Atracciones de Montjuïc

El de Montjuïc va anar de baixa quan als anys 90 van aparèixer els parcs temàtics. Hauria calgut una inversió multimilionària per no perdre públic. Per mirar de reeixir, l'empresa va comprar una gran muntanya russa, la Boomerang. El públic, cada cop més exigent i avesat a novetats sorprenets, cada cop eran menys.

El parc va tancar el 27 de setembre del 1998 i de seguida el van desmantellar. Algunes atraccions van anar a parar a la Costa Brava i el Boomeang, a Nova Orleans, al sud dels Estats Units, on l'huracà Katrina el va destrossar en la tragèdia del 2005.

El 2002 l'Ajuntament de Barcelona va decidir que aquest indret fos un parc infantil. Però el Parc d'Atraccions de Montjuïc sempre serà al record de molts, en una muntanya que com la ciutat, s'ha anat transformant amb el pas dels anys. El programa Moments, dirigit i presentat per Raül Díaz, li va dedicar una mirada al capítol dels Parc d'Atraccions.

24.03 min Moments - Parc d'atraccions

La vegetació s'hi ha estès, és ara un indret on passejar o fer esport, els jardins dedicats al poeta Joan Brossa. Encara que la canalla hi continuï pujant, ja no se sent el brogit d'aquells ginys mecànics, tan sorprenents per als que ja tenim uns quants anys, i que el temps va sobrepassar sense cap mena de pietat.