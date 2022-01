Catalunya aposta per la recuperació turística a Fitur

Catalunya confia en la recuperació del turisme i ho demostra l'edició 2022 de la Fira Internacional de Turisme, Fitur, una de les fires més importants del sector turístic al món. Aquest any, compta amb la participació de nou empreses turístiques catalanes que tenen com a objectiu recuperar les xifres d'ocupació a Catalunya d’abans de la pandèmia, ha explicat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

“Catalunya participa des d'avui a la fira del sector turístic @fitur_madrid . �� Aquest any compta amb la participació de 9 empreses turístiques catalanes | @RTVECatalunya @andreavicenteh pic.twitter.com/geuFJiIpfF “

La meta és donar a conèixer totes les experiències turístiques que es poden fer a tot el territori català. “El 2022 serà l'any de la reactivació turística”, ha afirmat Torrent. La fira tindrà lloc fins al 23 de gener a l'edifici d'Ifema a Madrid.

El conseller ha assegurat que la voluntat del Govern és que aquest any sigui "l'any de la reactivació turística", malgrat les incerteses existents i que el sector està preparat i adaptat a l'actual pandèmia.

En total, Catalunya va rebre 5,6 milions de turistes, més del doble que en 2020 . Torrent ha detallat que " 2021 va ser l'any de l'inici de la recuperació" si bé encara s'està lluny de les xifres prepandèmia. Les pernoctacions van superar els 52 milions, més del doble que en 2020 però un 43% per sota de 2019.

La despesa turística a Catalunya va aconseguir els 4.955 milions d'euros en 2021 , amb una mitjana de 954 euros per persona, segons ha afirmat el conseller en la inauguració de l'expositor de l'Agència Catalana de Turisme en la fira.

Recuperar mercats de llarga distància i refermar el turisme domèstic

La directora general de Turisme, Marta Domènech, ha subratllat que aquest any el Govern vol "recuperar mercats de llarga connectivitat com l'asiàtic", així com tenir les portes obertes del mercat nord-americà i llatinoamericà.

A més, la directora general ha esperat "refermar molt el turisme domèstic". Domènech ha previst que la confiança que ja han tingut en Catalunya l'estiu de 2021 mercats de proximitat, com França, Bèlgica o Alemanya, "anirà creixent" al llarg de 2022.