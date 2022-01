Moltes cares noves s'han incorporat al Museu de Cera de Barcelona d'ençà que va reobrir ara fa poc més d'un any. Els cuiners Jordi Cruz, Carme Roscalleda i Ferran Adrià són algunes de les figures més recents. Però n'hi ha més. La cantant Rosalía o els protagonistes de "La Casa de Papel" també hi són. Aquest museu situat al passatge de la Banca, al final de La Rambla, s'ha tret la pols. No només ha actualitzat els seus personatges, també ofereix una experiència més immersiva i interactiva gràcies a la tecnologia. El seu director creatiu és Toni Cruz, membre de La Trinca i productor de televisió, i parla d'aquest nou museu com una experiència més propera a l'espectacle que a l'exhibició.

Un museu ultra realista

L'origen històric de les figures de cera és realment inquietant. Ens hem de remuntar a finals del segle XVIII quan un metge alemany, Philippe Curtius, modelava en cera alguns espècimens per ensenyar anatomia als seus alumnes. Amb el temps, va decidir emprar la mateixa tècnica per fer retrats de personatges famosos i en 1765 es va traslladar a París per dedicar-se a l'escultura en cera. Allà va conèixer Marie Tussaud, quan encara era una nena, i es va convertir en el seu tutor. La primera exposició de figures de cera va ser tot un èxit.

“�� Si vols completar la teva visita i descobrir com es fan les figures de cera i les curiositats més interessants sobre el museu no et pots perdre la visita a l'antic taller �� https://t.co/6igHzOOANS pic.twitter.com/hvSrt3YrDa“ — Museu de Cera de Barcelona (@MuseoCeraBCN) June 16, 2021

Durant la Revolució Francesa, Madame Tussaud, en el seu afany d'aconseguir una semblança absoluta amb el model, feia que li enviessin els caps decapitats a la guillotina per fer els motlles de les seves escultures. Sense arribar a recursos tan macabres, el Museu de Cera de Barcelona també ha volgut dotar d'hiperrealisme les seves obres. Per això, ha contractat els millors fabricants del món i ha comprat rèpliques de personatges famosos per valor d'entre 7.000 € i 23.000 € cada una.

De fet, una de les figures més impactants i que més agrada al públic per la seva fidelitat és la del Floquet de Neu, el goril·la albí del Zoo de Barcelona que va morir ara fa anys. El museu té més de 150 escultures de cera, de les quals el 70% són noves, distribuïdes en 28 sales temàtiques.