El tiroteig a Sant Martí podria estar relacionat amb el tràfic de marihuana

El tiroteig que dissabte va deixar ferits dos homes, al barri de Sant Martí de Barcelona, estaria relacionat amb el tràfic de marihuana. Els Mossos continuen buscant-ne l’autor material que, després d’atrinxerar-se, va aconseguir fugir de la policia. Els ferits evolucionen bé i estan fora de perill.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat a RAC1 que en l'interior del pis on creien que s'havia atrinxerat l'home, els Mossos hi van trobar plantacions de marihuana i per això treballen amb aquesta hipòtesi.

“�� Els Mossos segueixen buscant l'autor del tiroteig que ahir va ferir dues persones a #Barcelona | @RTVECatalunya



�� Aquest matí han detingut una persona implicada en els fets



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Xi2S98qR55“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 16, 2022