L'alegria de viure de José Corbacho

Quantes vegades en els darrers mesos no hem pensat que ens aniria bé una mica de calma davant tants missatges apocalíptics? Calma, i sobretot, molt sentit de l’humor és el que ens proposa José Corbacho al seu monòleg ‘Ante todo mucha calma’ per afrontar els entrebancs que ens anem trobant en el camí. L’espectacle es podrà veure al Teatre Borràs i n’ha parlat amb la Tània Sarrias a ‘Punts de vista’.

Des del sentit de l'humor que el caracteritza, l'actor reparteix humor entre els nostres governants. Però la seva sàtira també arriba a l'esfera personal, Corbacho exposa sense complexos els punts més còmics de les seves pròpies vivències i de les de qui l'envolten.

Corbacho ha volgut valorar també com viuen els artistes aquesta època postpandèmica. Els monòlegs viuen actualment un moment agredolç. A causa de la situació que ens ha sacsejat els últims dos anys, els espectadors surten de casa amb ganes d'anar al teatre a riure, però amb les restriccions i les pors, l'afluència a les sales s'ha vist minvada considerablement.





Corbacho ha parlat a 'Punts de vista' de com ha viscut el canvi de registre que han suposat les seves darreres aventures televisives. El còmic ha participat en programes de telerealitat de RTVE com 'MasterChef Celebrity' , on ha experimentat en altres facetes de la seva professió.