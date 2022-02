Fitmés - Treball abdominal amb Cesc Escolà i Laia Palau

Aquesta setmana, en Cesc Escolà presenta Fitmés junt amb la Laia Palau, jugadora de bàsquet i medallista olímpica. En Cesc i la Laia, la jugadora amb més partits de la història de l'Eurobasket, duen a terme un escalfament ràpid on activar espatlles i cames abans de centrar-se en l'entrenament principal d'avui: una sessió analítica d'abdominals.

L'entrenament

I comencem amb el plat fort! L'entrenament d'avui té lloc al terra, així que aneu preparant el mat. El primer bloc d'exercicis es centra en treballar la zona del CORE, evitant així possibles problemes d'esquena.

En Cesc i la Laia creuen cames mentre fan la planxa per a activar totes les parts de l'abdomen. Després, duen a terme unes abdominals on també activen el tríceps, alternant braços sense moure el maluc. Tot seguit fan la segona ronda de planxa, seguida d'un exercici de força amb els braços, i conclouen juntant els peus i fent laterals.

Després d'un petit descans, comencem amb el segon bloc de la rutina, on necessitarem una ab wheel i una pilota medicinal – encara que podem fer servir també les mans i un coixí respectivament. No hi ha excuses!

Comencem de costat per a treballar la zona oblíqua de l'abdomen lateral. Mitjançant un crunch lateral, tanquem i obrim braços mentre flexionem el genoll inferior per a baixar la intensitat. Canviem de costat i seguim amb el crunch, buscant recorregut i no velocitat. Pensem en el moviment que fem i estrenyem fort per congestionar més la musculatura! Per últim, agafem la pilota medicinal i la ab wheel, i durem a terme una extensió abdominal del múscul transvers.

I arriba el bloc final! Comencem estirant-nos i movent les cames de baix cap a dalt, treballant així la zona baixa de l'abdomen. No oblidem vigilar que l'abdominal enmig de la lumbar estigui neutre!

Tot seguit, elevem el maluc amb els talons enfocant cap al sostre, i ho seguim amb un power crunch. A continuació enganxem els talons a terra i agafem un pes, que aixecarem amb la mà al pit i amb l'esquena ben recta. I tanquem amb un joc sorpresa, on el Cesc i la Laia intenten tombar-se mutuament!

I com de costum, concluïm amb estiraments per evitar dolors articulars!