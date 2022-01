Aristóteles nació en el año 384 a.C., poco después de que la Guerra del Peloponeso pusiera fin a los tiempos del imperialismo ateniense. De hecho, y a diferencia de Sócrates o Platón, Aristóteles no era ateniense, sino que era de una región del norte: era macedonio. El futuro filósofo nació en un pueblo llamado Estagira y su padre era el médico de la corte de Filipo II, Rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno.

Con 17 años Aristóteles se desplazó a Atenas para ingresar en la prestigiosa Academia de Platón. Allí estudió durante 20 años. Descubrió aspectos de la filosofía de su maestro que no acaban de convencerle ya que le parecían muy alejados del sentido común. Tras la muerte de su maestro, Aristóteles decididió romper con el pensamiento platónico y abandonó la Academia para emprender el vuelo por su cuenta: quería desarrollar un sistema que explicara la realidad sin negar las apariencias.

Alejandro Magno, alumno de Aristóteles

Los siguientes 12 años los dedicó a realizar infinidad de estudios sobre diferentes disciplinas aunque la mayoría trataton sobre biología. En ese periódo hizo un paréntesis y fue el tutor del joven heredero al reino de Macedonia: Alejandro Magno. En el año 335 a.C. volvió a Atenas para fundar su propia escuela: el Liceo, que se conviritió en competencia directa de la Academia de Platón. La escuela se conocerá como peripatética y a sus estudiantes se les llamará peripatéticos.

En el 323 a.C. el conquistador Alejandro el Grande falleció con solo 32 años tras haber construido un grandioso imperio. Tras su muerte, en Atenas se produjo una reacción antimacedonia y Aristóteles tuvo que huir de la ciudad para que no se "pecase dos veces contra la filosofía", haciendo referencia a la condena a muerte a Sócrates. Sin embargo, el final de su vida no llegaría muy tarde. Al año siguiente Aristóteles falleció en la isla de Eubea a la edad de 61 años.

