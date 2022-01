¿Con ganas de engancharte a una nueva serie en este 2022? RTVE Play sigue estrenando nuevas ficciones seriadas para la temporada. La oferta de la plataforma de videos on demand aumenta con incorporaciones como House of Cards, que ha sido el estreno de la semana para unirse a las ya disponibles como Los Miserables, Un mundo sin fin o Sherlock. Por supuesto, no faltan en la lista las más vistas: Poldark y Victoria. Te contamos todas las series que puedes ver en RTVE Play.

Los miserables Es una de las grandes obras literarias del siglo XIX. Desde que el poeta y escritor francés Victor Hugo publicara Los Miserables han sido muchas las adaptaciones que se han hecho sobre ella: un musical, películas o series de animación japonesa. Y por supuesto, también ha sido llevada a la pequeña pantalla. La BBC fue la encargada de dividir la obra en seis episodios de televisión que ahora puedes ver en nuestra plataforma. Disfruta ya de la serie completa de Los Miserables en RTVE Play

Un mundo sin fin A Kingsbridge siempre se vuelve. La vibrante y tumultuosa ciudad a la que Ken Follet dio vida en Los pilares de la Tierra regresa a nuestras pantallas. En nuestra plataforma puedes ver los ocho capítulos integros de la secuela del gran best seller del escritor galés. Un nuevo viaje hacía la Edad Media que salta en el tiempo para volver a proponernos una gran epopeya histórica sobre intrigas, pasiones, muerte y poder. Bajo el mismo nombre que la novela, Un mundo sin fin da un salto en el tiempo y sitúa la acción 200 años después de la construcción de la catedral, enmarcada históricamente en la Guerra de los Cine Años, en plena pandemia de la peste negra que diezmó a un tercio de la población europea del siglo XIV. La serie completa de Un mundo sin fin, disponible en RTVE Play

Sherlock Sherlock, la serie británica que lanzó a la fama al actor Benedict Cumberbatch, basada en las aventuras del mejor detective de todos los tiempos, ha estrenado ya las cuatro temporadas en la plataforma gratuita RTVE Play. Disfruta de esos casos llenos de misterio, intriga y de giros inesperados que tanto nos gustan. Mira ya la serie completa de Sherlock en RTVE Play

Harlots: Cortesanas Después del éxito de Los Darrel o Poldark, ahora llega Harlots: Cortesanas, una serie que aborda el papel de la mujer en el siglo XVIII. Nos traslada a una ciudad de Londres en pleno auge donde dos prostíbulos se enzarzan en una ‘guerra’ por el control del negocio. Las protagonistas son unas mujeres atrapadas en ese sistema que buscan la libertad a través del dinero que consiguen con la venta de su cuerpo. Un dilema moral que trata temas como la libertad, la propiedad y el dinero y que combina la ética de la época con la mentalidad moderna. Harlots: Cortesanas, ya disponible en RTVE Play

UnREAL Un grupo de jóvenes y atractivas mujeres compite por el amor de un codiciado soltero: es el planteamiento de Everlasting (Por siempre jamás), un exitoso reality show de citas lleno de romanticismo, belleza y un estilo de vida de ensueño, pero también de celos, tensión y traiciones perfectamente orquestadas para disparar los índices de audiencia. La serie cuenta qué sucede detrás de las cámaras del concurso, donde se cuecen los verdaderos dramas de los protagonistas. UnREAL, la ficción dramática cuya primera temporada ya está en RTVE Play

Guerra y Paz Guerra y Paz, la miniserie que ya ha cautivado a más de 10 millones de espectadores, llega RTVE para cautivarte a ti también. ¿Lo mejor? ¡Puedes verla gratis y sin moverte el sofá a través de la plataforma de RTVE Play! La serie de apenas 8 episodios te mantendrá expectante del primero al último, es de esas que te devorarás en un fin de semana (o menos). ¿A qué esperas para sumergirte en este viaje temporal? No te pierdas la miniserie Guerra y Paz en RTVE Play

La infamia (Three girls) Three girls, también conocida como La infamia, es una miniserie británica de tres capítulos que deja sin aliento a toda persona valiente que se adentra en ella. Atrevida donde las haya, la creadora Nicole Taylor consigue contar una historia real de escándalo sexual a niñas menores en la ciudad Rochdale, Manchester. Un guion rompedor en su género, tan excelente como para obtener el premio BAFTA a la mejor miniserie en 2017. Abusos, miedos, racismo y un sistema que falla a la hora de hacer justicia. Mira la serie al completo, online y gratis, en nuestra plataforma de RTVE Play

Top of the lake Top of the Lake es una serie de culto que sigue la investigación de la detective Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada), que regresa a su pueblo natal de Lake Top en Nueva Zelanda, donde se grabó la primera temporada en 18 semanas. Griffin se traslada hasta alí para investigar al culpable de la violación a Tui Mitcham (Jacqueline Joe), la hija de 12 años de Matt Mitcham (Peter Mullan), un jefe local de la mafia, quien desaparece tras descubrirse que está embarazada. Mira ya la primera temporada de Top of the lake

Baron Noir Los entresijos de la política francesa llegan a RTVE Play con Baron Noir, que se ha estrenado este jueves su tercera y última temporada en la nueva plataforma de video on demand. La ficción del país vecino, producida por Canal +, gira en torno a la figura de Philippe Rickwaert, un político francés capaz de todo con la intención de llegar al poder. En la segunda temporada su antagonista, Amélie Darondeu coge protagonismo. ¿Te lo vas a perder? La series aclamada por la crítica internacional ya tiene sus dos primeras temporadas disponibles. ¡Disfrútala y comprueba su gran guion y la transformación de sus personajes! Ya disponible, las tres temporadas de Baron Noir en RTVE Play 5 razones para no perderte 'Baron Noir', la serie francesa que muestra la parte más oscura de la política RTVE Play

Grasa Playz ya ha estrenado los seis capítulos de la segunda temporada de ‘Grasa’, disponibles en RTVE Play. Después de la buena acogida por parte del público y la crítica de la primera tanda de episodios, la serie escrita y dirigida por David Sainz y protagonizada por Kike Pérez, en los nuevos capítulos, Pedro lleva ya más de un año viviendo y trabajando lejos de ‘Los Picadores’, cuidándose y prácticamente convertido en un ciudadano civilizado y ejemplar… O al menos eso cree él. Descubre las dos temporadas de Grasa en RTVE Play

Ana Tramel. El juego Basada en la novela ‘Ana’ de Roberto Santiago, se adentra en el mundo del juego para mostrar la adicción que provoca y sus consecuencias. Ana Tramel, a la que da vida Maribel Verdú, es una brillante abogada que resurge de sus cenizas para ayudar a su hermano, acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego. Cada semana, La 1 emitirá un nuevo episodio, pero la serie ya está completa en RTVE Play. Adelántate y no te pierdas la serie completa de Ana Tramel. El juego en RTVE Play