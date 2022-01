Entre el febrer de 1937 i desembre de 1938 Tortosa va ser víctima de 80 atacs aeris de l'aviació de franquista, de la Legió Còndor alemanya i de l'aviació feixista italiana. El pitjor bombardeig que va patir va ser el 15 d'abril de 1938, hi van llençar prop de 57 tones de bombes. Tortosa, com Guernica i altres ciutats de l'estat, va ser el camp de proves de la Luftwaffe, bombardejant per primer cop a la història població civil de manera sistemàtica.

Grafiti mural de Rock Blackblock que recorda el bombardeig de 1937 contra Tortosa RTVE Catalunya

'Ales negres sobre Tortosa' és el mural de l'artista urbà Roc Blackblock que rememora aquest episodi dramàtic en un mur situat a l'entrada de l'antic refugi antiaeri número 4 d'aquest municipi. N'és un dels 40 murals que ha pintat arreu de Catalunya, sempre en l'espai públic, recordant alguns fragments de la nostra història en els escenaris on van succeir. Com el que es pot veure a l'Ametlla de Merola, una colònia tèxtil del Berguedà que data de 1870, i que retrata unes filadores com a homenatge a les diferents generacions de dones que es van dedicar a aquesta indústria en aquesta localitat.





RTVE Catalunya

Les parets parlen El projecte artístic en què s'emmarquen aquestes obres es diu "Murs de Bitàcola" i pretén mantenir viva la memòria col·lectiva fent parlar els murs i convertint les parets en portes del temps. Roc Blackblock concep el muralisme com a eina de difusió i divulgació. Els murals tenen un codi QR des del qual es pot accedir a la història completa d'aquella imatge. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de roc blackblock (@rocblackblock)“ “ L'artista també creu que és una forma de donar valor a l'espai urbà i la relació dels ciutadans amb ell. Les façanes dels edificis que ens envolten acaben sent entrades a articles de consum o bé són espais buits que obstaculitzen el pas i la mirada. Els murals de Roc Blackblock dialoguen amb els vianants tot fent-los reflexionar sobre el missatge que transmeten. Des de les coves d'Altamira a Banksy, passant pel mur de Berlín 'La memòria de la perifèria', per exemple, situat a Nou Barris i basat en una fotografia de Kim Manresa, fa referència a la lluita veïnal dels anys cinquanta que reclamava drets bàsics com la habitatge, la salut, l'educació o el transport. Pels veïns d'aquest barri, el mural és record i també inspiració per mantenir viu i actual aquell esperit reivindicatiu. 'La memòria de la perifèria' està situat a Nou Barris i s'inspira en una fotografia de Kim Manresa. Fa referència a la lluita veïnal dels anys cinquanta RTVE Catalunya