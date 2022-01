La pandèmia fa augmentar les depressions, sobretot en gent jove

Des que va començar la pandèmia, les xifres mostren que cada cop més gent pateix depressió. Durant el confinament, ja s'hi va observar un augment d'aquesta malaltia. De fet, una de cada quatre persones ateses als Centres de Salut Mental d'Adults a Catalunya en 2020 eren per depressió.

A més, el perfil de les persones que tenen depressió ha canviat. La gerent de Salut Pública, Carme Borrell, ha explicat a una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga que els problemes de salut mental ara afecten més a les dones que als homes, i especialment a la població jove.

L'any 2020, una de cada quatre persones ateses als Centres de Salut Mental d'Adults a Catalunya va ser per depressió. En total, es van atendre 45.148 persones amb aquest diagnòstic. D'aquestes, el 70,9% eren dones. A més, el 13,7% de les dones patien una depressió de gravetat, davant del 9,6% de l'any 2019. Borrell ho argumenta per les condicions de vida de les dones: "són les que, en major proporció, cuiden de la família i les que treballen a casa".

Més professionals de salut mental

El Departament de Salut continuarà reforçant aquest any els programes de col·laboració dels centres de salut mental amb l'atenció primària per ajudar a detectar de manera precoç la malaltia. Per fer-ho possible, s'ha augmentat la presència dels referents de salut mental a l'atenció primària, com psiquiatres, psicòlegs i infermeres. També s'ha millorat la formació dels professionals de primària, s'han organitzat espais de consultoria i s'ha ampliat la disponibilitat per resoldre consultes telefòniques.