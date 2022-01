Són triples A i n'hem parlat a Punts de vista, perquè són les grans produccions en videojocs, els més esperats i que mouran milers i milers de milions arreu del món. Es tracta d'Elden Ring, Starfielf Bethesda i God of War Ragnarök.

Aquests són els títols pels quals els afeccionats faran hores, fins i tot dies i nits de cua. Fans que no veien el moment d'estrenar el 2022 per tenir aquests títols més a l'abast.

A Punts de Vista hem rebut Oriol Bartomeu, redactor expert en videojocs i tecnologia, i ens ha dit quins seran els dies clau que aquests tres títols tan esperats arribaran a les botigues. Diu que pel que més frisen els jugadors és per Elden Ring. Del segon, Starfielf Bethesda, després de 25 anys de producció, n'espera grans resultats. De tots tres n'hem vist imatges i ens hem fixat especialment en God of War Ragnarök, perquè com les versions anteriors serà un supervendes.

A Punts de Vista no ens volem perdre res d'aquest món tan engrescador dels videojocs i per això des d'ara rebrem l'Oriol a la seva secció fixa cada 15 dies. Ens explicarà les novetats i tota l'actualitat al voltant dels videojocs.

50 anys de videojocs

Sembla increïble però sí, ja fa mig segle que barrinem amb els videojocs, per entretindre'ns, per entendre'ls, per endevinar com passar un nivell i fins i tot per repetir-los i ampliar-los. Ha plogut molt des d'aquella boleta que saltava d'una banda a l'altra de la pantalla, com al ping-pong, i que es considera el primer videojoc.

Ara, les empreses creadores d'aquests productes utilitzen el maquinari i el programari més sofisticat per aconseguir realitats virtuals i aventures hipnotitzants. Misteris, mastegots i escenaris inimaginables tot just fa uns anys.

Per l'Oriol Bartomeu, els videojocs són 'una forma més de manifestació artisticocultural' i els entén com 'una eina per a la reflexió crítica, política i social'.

No us perdeu les imatges dels tres jocs que ha destacat a l'entrevista. A més, li veureu als ulls les ganes de jugar-hi aviat!