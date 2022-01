Com puc demanar la baixa laboral per covid?

El Departament de Salut posa en marxa un nou procediment per tramitar les baixes per covid ja actiu a partir d'aquest dimecres. Segons ha explicat en roda de premsa la secretària general del Departament de Salut, Mertixell Masó, L'objectiu és alleugerir la càrrega de feina l'atenció primària d'aquests tràmits.

Masó ha considerat "excepcional" la situació actual amb 123.406 baixes laborals obertes per coronavirus a Catalunya, però fa menys d'una setmana s'han incrementat en un 60%: el 7 de gener, n'hi havia 74.000. En tres dies les baixes han augmentat en més de 49.000.

Per això, Salut ha decidit automatitzar la gestió de la baixa i l'alta. D'aquesta manera, una persona que obtingui un resultat positiu per covid, un cop el comuniqui a través de les quatre vies possibles, podrà tramitar alhora la baixa mèdica i l'alta diferida per a set dies després. És a dir, quan s'aproximi el setè dia rebrà un document que acrediti la seva alta mèdica.

Si passats aquests set dies, o abans, la persona encara presenta símptomes o es troba malament haurà de contactar amb el CAP perquè valori el seu cas.

He donat positiu. Com puc demanar la baixa? El primer pas es que el positiu estigui registrat al servei Català de salut. A través de les farmàcies, de la meva salut o com a últim recurs, a trucant per telèfon al CAP.

Com sé que s'ha tramitat? El pacient rebrà un SMS i podrà tramitar la baixa per internet. Amb la baixa, rebrà una alta programada automàticament per a 7 dies després. És a dir, durant aquest temps o quan passi la setmana la persona positiva en covid no haurà de fer cap més gestió i podrà incorporar-se a la feina sense cap problema.

Què faig si continuo amb símptomes? Si continua amb símptomes o trobant-se malament, Salut recomana, llavors sí, trucar al CAP de referència perquè avaluïn el seu cas.