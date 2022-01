Tres músics que estan de gira protagonitzen la següent novel·la de l'escriptor barceloní Carlos Zanon. Dijous surt a la venda "Love song", una història d'amistat i desolació, amb banda sonora incorporada.

Després del formidable èxit de Taxi, considerada per la crítica com una de les millors novel·les espanyoles de l'any 2017, Carlos Zanón continua eixamplant els horitzons del seu univers imaginatiu. Ens sorprèn de nou amb una història descarnada sobre tres personatges atrapats entre els fils afectius que els impedeixen arribar a ser ells mateixos.

Una història d'amor, violència i amistat, des de l'agresta bellesa de la Costa Brava fins al furor de les platges de Zahora.

A bord d'una impecable Camper Califòrnia, conduïda per un xofer al qual sobrenomenen vanitosament Polidori, la banda -composta per Jim, Eileen i Cowboy- es llança a tocar i córrer, gaudir i sofrir, entre composicions pop, ossos fracturats i emocions difícils de manejar. I a mesura que s'acosten al final del seu recorregut, enfront de les costes de Cadis, els protagonistes s'enfronten a la disjuntiva de cremar-se o seguir, però ja convertits en uns altres, sense marxa enrere.

La crítica ha dit...

«Carlos Zanón ha desenvolupat una manera de contar històries i crear personatges que ho distingeixen entre molts altres autors. El ritme de la seva prosa cuidada batega en cada oració, colpeja, sacseja.»

Claudia Piñeiro

«Que Carlos Zanón és una de les millors coses que li ha passat a la literatura en els últims anys, és una cosa que ja va deixar de ser un secret.»

El confidencial

«El món que Zanón ens ofereix és per moments àrid i precís com el de Cormac McCarthy, per moments fresc i contundent com el de Junot Díaz, i amb els ulls de Casavella i el nas de Marsé amagats entre els edificis.»

Lluís Llort