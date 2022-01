Liceu estrena '(ÒH!)PERA', una aposta per l'òpera amb grans dissenys

L'òpera reformulada arriba a Barcelona de la mà d'un nou projecte innovador, una posada en escena que combina l'òpera de petit format amb el disseny. Escenografies diferents i grans dissenys sorprendran els espectadors.

Així, el Gran Teatre del Liceu estrenarà '(ÒH!)PERA' els dies 9 i 10 de juliol, que inclourà quatre obres de quatre compositors: Núria Giménez-Comas, Marc Migó, Jose Río-Pareja i Fabià Santcovsky. Cadascuna tindrà 30 minuts de durada i es representarà durant la mateixa vetllada en diferents espais del Liceu.

'(ÒH!)PERA' tindrà quatre reptes

Es tracta d'una posada en escena que respon a quatre reptes: portar l'òpera d'avantguarda a escenografies i experimentació en una ciutat que té les escoles de disseny més importants del sud d'Europa. També fa que compositores i compositors tinguin un espai real on poder crear, servir-se del bon ecosistema teatral de la ciutat. El tercer repte és que directors facin el sala-òpera. I un quart: buscar noves formes d'explicar el gènere operístic per atraure a gent jove que no acaba de connectar amb les òperes de gran format.