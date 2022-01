El català Guillem Serrat guanya la 9a edició de Masterchef Junior

Guillem Serrat ha estat el guanyador de la 9a edició de MasterChef Júnior. El terrassenc, de 12 anys, ha enlluernat el jurat amb un menú inspirat en la terra i la família. El petit cuiner ha assegurat que aquest reconeixement li ha suposat "una explosió d'energia".

Des del primer programa va confessar que el seu somni era convertir-se en xef professional. Els jutges han destacat les seves maneres de gran cuiner. Tot això barrejat amb una gran maduresa, molta organització, una dosi de tranquil·litat i un espectacular menú final ha fet triomfar al Guillem, guanyador de 'MasterChef Júnior 9'.

Premi de 12.000 euros

Guillem, Carla, Olivia i Ariel han demostrat el seu gran nivell i tots els coneixements apresos al llarg de l'edició. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz han remarcat el valor del treball dels quatre aspirants, però només el nGuillem ha pogut aixecar el trofeu després d'un emotiu duel amb Carla. El guanyador s'ha emportat 12.000 euros i un curs de cuina de quatre dies en el Basque Culinary Center.

"És al·lucinant, és un somni complert. Soc la persona més feliç del món i no tinc paraules per a agrair a 'MasterChef' el fet de permetre'm gaudir d'aquesta experiència màgica", va afirmar somrient i emocionat Guillem. "Tens una personalitat i un saber fer increïble. Has fet un grandíssim treball", van sentenciar els jutges.