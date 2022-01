Afectacions als serveis per l'augment de baixes de covid

L’augment de contagis per la variant òmicron en aquesta sisena onada està afectant els serveis assistencials, però també als de mobilitat. Renfe ha anunciat que per aquest divendres ha cancel·lat una desena de trens de Rodalies, dels 1.000 programats, per baixes de maquinistes que han donat positiu en covid-19. La companyia ferroviària té actualment més de 40 conductors contagiats pel virus.

“�� Renfe cancel·la una desena de trens de #Rodalies per les baixes dels maquinistes per la #COVID19.



�� L'empresa suma fins a 40 positius a la plantilla | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/1Nkl25cyFW“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 7, 2022

Les afectacions al servei tot i que són puntuals, els trajectes anul·lats són les línies amb més freqüències de pas. Es tracta de xifres inferiors a les del cap de setmana quan es van haver de cancel·lar fins a una trentena de trens.

Autobusos urbans afectats a Lleida L’Ajuntament de Lleida també ha decidit reduir la freqüència de pas en dues línies de bus urbà per les baixes de conductors per covid-19. Així ho ha acordat amb la concessionària del servei de bus urbà Moventis, que modificarà dues línies d'autobusos de la capital del Segrià per les baixes de conductors per covid-19. En concret, l'L20-Ronda reduirà la freqüència de pas durant tot el dia. Els autobusos cobriran igualment aquesta línia, però el servei es farà amb un vehicle menys per la manca de conductors. En el cas de l'L3-Exteriors-Hospitals es veurà afectada per la mateixa mesura, però només a la tarda. En aquest cas, les persones que n'hagin de fer ús tenen l'opció d'utilitzar l'L2-Ronda-Hospitals que fa el mateix trajecte en sentit contrari. Segons l’ajuntament lleidatà és una afectació puntual i es garanteix que el servei es continuï prestant amb el mínim d'incidència possible per als usuaris.

TMB amb 200 treballadors de baixa El servei de Transport Metropolità de Barcelona té 200 treballadores de baixa d'una plantilla de 8.000. Avui poden prestar el servei habitual sense problemes, però diu que estan a l'expectativa de què pot passar dilluns perquè hi haurà molts més autobusos amb retorn escoles i tot i la gent continuarà de baixa. Salut preveu arribar al sostre de la sisena onada la setmana vinent

El 3,4% dels sanitaris, de baixa Tot i això, mentre les baixes entre els sanitaris en plena sisena onada també és preocupant. Aquest dimecres, Salut confirmava que el 3,38% dels professionals sanitaris estan de baixa per covid-19 segons les darreres dades disponibles. La secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, titllava d'"un nombre important, força alt" que l'ha vinculat a la transmissibilitat de la variant òmicron i al fet que s'escapi de forma parcial de les vacunes, sobretot amb casos asimptomàtics o lleus i "detectats en les proves que es fan en aquests entorns".

Contagis disparats i més de 2.000 ingressats Catalunya torna a marcar una xifra rècord en els últims mesos. La xifra de persones ingressades als hospitals per la covid-19 supera els 2.000. En concret, hi ha 84 persones més en les darreres 24 hores i això fa sumar un total de 2.002 persones hospitalitzades, la dada més alta dels últims cinc mesos. “�� DADES #COVID19 | Catalunya torna a superar els 2.000 ingressats cinc mesos després.



�� La velocitat de propagació del virus (Rt) encadena una setmana seguida baixant. Aquest dijous els ambulatoris han rebut 11.277 visites | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Z7iQHGvy1z“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 7, 2022 Un total de 471 pacients es troben ingressats en unitats de vigilància intensiva (UCI) de centres públics i privats, quatre més que en l'últim recompte: 309 necessiten ventilació invasiva (intubació), 16 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), i 146, suport sense intubació.

Nou rècord de contagis: més de 20.000 diaris de mitjana S’han confirmat 12.081 casos positius més que en el recompte del dijous, que fan un total d'1.448.725 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 1.363.610 amb una prova PCR o test d'antígens. Els contagis es mantenen a nivells de rècord MARC GUASCH En les últimes 24 hores no s'ha registrat cap mort i el total de morts és de 24.712: són 15.730 en hospital o centre sanitari, 4.666 en residència, 1.283 en domicili i 3.033 que no són classificables per falta d'informació.

Risc de rebrot repunta La taxa de risc de rebrot ha pujat després d’uns dies a la baixa i frega els 4.000 punts: el dimecres se situava en 3.858 i 24 hores després està en 3.955. La velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) baixa a 1,27 i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en 25,52% --no es comptabilitzen els notificats per les farmàcies--, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 3.202,99 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 37,86 anys.