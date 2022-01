La periodista madrilenya Inés Martín Rodrigo ha guanyat la 78a edició del Premi Nadal de novel·la, assignat amb 18.000 euros, amb la seva obra Las formas del querer, que Editorial Destino publicarà el pròxim 2 de febrer. Per altra banda, el presentador de TV3 Toni Cruanyes ha estat guardonat amb el Premi Josep Pla en posa en català per La Vall de la llum. Els dos guanyadors s'han donat a conèixer aquest dijous a l'Hotel Palace de Barcelona, en un acte que, per segon any consecutiu, s'ha celebrat sense el tradicional sopar literari arran de la pandèmia.

Després de recollir el guardó, Martín Rodrigo ha explicat que la novel·la narra la història de la Noray, una noia que davant una crisi emocional recorre a les paraules: "Com he fet jo tantes vegades", ha recordat l'autora. Una obra sobre la memòria familiar i el "poder terapèutic i reparador de la literatura" que va presentar a concurs sota el títol 'La vida que se fue' i el pseudònim Candela Vázquez Soto.

Per a gestionar el seu duel, la Noray tornarà als seus orígens, "on ha estat feliç", i s'enfronta a les seves pròpies pors quan comença a escriure una novel·la. Per a això, recorrerà als records de la seva àvia Carmen, que al seu torn expliquen la història d'Espanya des de la Guerra Civil fins al segle XXI, i també experimentarà "el refugi, l'alleujament de les paraules que l'acullen quan tot va malament".

A l'acte de proclamació només podia accedir exclusivament la premsa, en haver-se suspès la tradicional vetllada literària a causa de la pandèmia.

Un premi amb dedicatòria a l'editora Belén Bermejo Martín Rodrigo ha explicat que encara que no és una novel·la autobiogràfica, ha dit que, com ella, la protagonista va ser una nena que es va criar entre llibres i a qui la pèrdua d'éssers estimats li ha ensenyat a "afrontar el futur i el present". D'aquesta manera, la periodista ha dedicat el guardó a la qual va ser la seva editora i amiga, Belén Bermejo, morta en 2020, a qui ha reivindicat com la seva guia literària que li recordava que "l'alegria és un deure diari", així com a la seva mare, que va morir quan l'autora tenia 14 anys. "El dol no es cura, és una manera de viure, t'acostumes a viure amb ell", ha assenyalat Martín Rodrigo, que també ha defensat que la memòria col·lectiva, familiar i històrica és fonamental tant per a la literatura com per a la vida.