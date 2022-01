Els Reis d'Orient omplen d'il·lusió els carrers de Catalunya

Els Reis d'Orient han arribat puntuals al Port de Barcelona a les 16 h de la tarda d'aquest dimecres a bord del pailebot Santa Eulàlia. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, els ha donat la benvinguda i els ha entregat les claus de la ciutat per poder encetar el seu recorregut per les cases on han de deixar els regals. Colau ha reconegut que els nens i nenes de la ciutat han fet un gran esforç per complir les restriccions sanitàries en aquest any per la pandèmia.

28.11 min Especial TVE Catalunya - Arribada dels Reis d'Orient al port de Barcelona

"Vull donar les gràcies als nens i nenes de la ciutat perquè sé que han fet un esforç enorme. No sols per a garantir la seva seguretat i la dels seus estimats, sinó perquè tenen molt bon cor i sempre han demostrat una gran capacitat de solidaritat", ha dit.

Per això, els ha assegurat que els nens de Barcelona "s'han portat molt bé" i que pot garantir-los que es mereixen els regals i l'afecte que porten per a ells.

425.000 reben la comitiva reial a la ciutat També els ha transmès que tenen tot el seu suport en el compromís de fer els màxims esforços per a aconseguir un món "més just, menys desigual, que reparteixi la riquesa, més sostenible", i on no hi hagi espai per a cap mena de discriminació: ni racista, ni masclista, ni LGTB-fòbica. Uns nens en representació de tots els de Barcelona han brindat a Ses Majestats pa i sal en senyal de benvinguda i l'alcaldessa els ha lliurat "les claus màgiques" de la ciutat, que els permetran entrar en totes les cases. Unes 425.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han rebut la comitiva reial. Enguany Melcior, Gaspar i Baltasar han compartit carrossa per fer més àgil en el seu recorregut per la ciutat.



Rei Melcior: "el futur serà molt millor que el passat" El rei Melcior ha recordat el treball dels nostres científics, "que han obtingut molts avenços". També s'ha dirigit als més petits per donar-los les gràcies pel seu comportament responsable. A més, ha augurat que "el futur serà, no ho dubteu, molt millor que el passat". Augmenta la demanda de joguines relacionades amb la salut "Teniu la sort de viure en una ciutat que mira al futur. Una ciutat en la qual els tres Reis d'Orient ens sentim com a casa perquè és respectuosa, amigable i generosa. Una ciutat que treballa a favor de la naturalesa i que defensa la solidaritat per sobre de tot", ha agregat.



