Tradició pellaire a la ribera del riu Mèder

El barri de les adoberies és un dels més emblemàtics de la ciutat de Vic, tant pel seu caràcter històric com pel caràcter testimonial de la seva tradició adobera. El conjunt està format per fonamentalment per tres carrers, el de les Adoberies, dels Aluders i el carrer Prat de Galliners, i el seu entorn arquitectònic. Aquests carrers, fins ben entrat el segle XX, concentraven la indústria d'adob de les pells.

@@IMAGEN[6272155]



Com altres indústries, els pellaires necessitaven el riu per dur a terme la seva feina. Primer, per les tasques de ribera i després durant els processos que tenien lloc a les primeres plantes de les adoberies. Durant tot el procés, s'estimava que, per cada pell, es necessitaven uns 200 litres d'aigua.

@@IMAGEN[6272172]



L'ofici de pellaire es comença a datar a partir del 1230, i en resten avui en dia un conjunt de vells edificis, alguns encara ferms i d'altres abandonats o en ruïnes. L'interior dels immobles que resten dempeus conserven infraestructures i ginys propis del treball de la pell: torns de remull o molinetes, clot de calciner, clots d'alum. A la part superior dels edificis es conserven també els assecadors, construïts pràcticament tot amb elements de fusta, que confereixen un aspecte pintoresc a les façanes de la banda del riu Mèder.

@@IMAGEN[6272154]



La Generalitat de Catalunya va declarar el barri de les adoberies de Vic un bé cultural d'interès nacional. Les eines, estris i utensilis relacionats amb l'adob de la pell que es troben a l'interior dels edificis i els espais urbans d'aquest barri estan protegits com a patrimoni etnològic.