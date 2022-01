Carla ha demostrado, una vez más, que en las cocinas no hay nada que se le resista. Durante la primera prueba de la noche, los jueces han propuesto a los aspirantes cocinar con una ventaja si adivinaban quiénes eran las personas que se escondían detrás de las sombras de la escena teatral. “Yo sé quién es”, ha anunciado Carla, en cuanto la sombra de una niña ha aparecido detrás de las pantallas. La aspirante no ha tardado ni un segundo en reconocer a Henar, aspirante de MasterChef Junior 8. Como premio, los jueces le han permitido disfrutar de la ayuda de Henar durante unos minutos del cocinado. “Menos mal que me ha tocado contigo en esta prueba”, ha señalado Carla.

Las chicas han demostrado que en las cocinas forman un tándem perfecto. A Carla le ha tocado preparar una réplica del rollito de pavo que han mostrado los jueces. Pero tenía que aportar un toque personal: integrar el aceite de oliva Virgen Extra. Desde el primer momento, se han coordinado a la perfección: Carla ha sido la encargada de liderar el cocinado, mientras que Henar ha obedecido cada una de las órdenes de Carla. No solo han trabajado muy compenetradas, sino que además se han dedicado unas cariñosas palabras de apoyo, “Henar siempre lo hace muy bien”, ha señalado Carla. “Yo le voy a ayudar a conseguir el premio porque se lo merece”, ha indicado, por su parte, Henar. ¡Esa es la actitud!

Además, su cocinado ha contado con el toque perfecto de humor. Carla ha preparado una salsa chimichurri para acompañar a su rollito de pavo y… ¡se le ha ido la mano con el picante! La encargada de confirmarlo ha sido Henar tras probar la salsa. Por eso, Carla ha tenido que repetir la salsa, pero por lo menos se lo ha tomado con mucho optimismo. Finalmente ¡incluso le ha sobrado tiempo! ¡Qué crack!