Alexia, de MasterChef Junior, comete un grave error en su postre

“Sabe a fresa, pero le falta un poquito de azúcar”, comentaba Samantha al probar el postre que tanto le había costado a Alexia sacar adelante. “¿De azúcar? A pues le he echado sal”, contestaba Alexia sin cortarse, y con una enorme sonrisa. Los jueces no pudieron evitar contagiarse de la buena energía de la aspirante y acabaron riéndose con ella viendo lo natural y divertida que es. Es precioso ver cómo Alexia siendo tan pequeña siempre encuentra el lado positivo de las cosas y ha demostrado en el programa que no pasa nada si no sabes hacerlo todo a la perfección, lo más importante es intentarlo.

“Has sido muy valiente, pero te ha faltado ese punch de lo voy a sacar y leerte la receta. No nos ha salido y no pasa nada”, le decía Jordi Cruz a la pequeña explicándole que el resultado de su plato no era el correcto. Lo bueno es que Alexia entendió a la perfección las palabras y nos regaló una de las mejores frases de esta temporada de MasterChef Junior. “No es bueno agobiarse, porque es como que te estresas y como que te vas a desmayar, pero no te desmayas. El corazón te va a cien”. Alexia nos explica a su corta edad la importancia de reflexionar y tomarse la vida con calma. Entender que por mucho que corras no tienes por qué conseguir las cosas antes. ¡Y ella ha llegado a la semifinal!