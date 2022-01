El 2021 ha estat l'any de la vacunació massiva a Catalunya. El gener s'encetava amb la campanya a les residències i ha acabat amb la immunització dels nens d’entre 5 i 11 anys. Enmig de la sisena onada, més del 70% dels catalans ha rebut la pauta completa i es prepara per rebre tercera dosi. Un any en què s’ha generalitzat l’ús del certificat covid per entrar a restaurants o poder ballar, s’han generalitzat les trobades massives al carrer per beure amb botellades de fins a 40.000 persones per la Mercè i s’acaba amb la nova amenaça de la variant Òmicron que provocat un nou rècord de contagis diaris.

En clau política el Parlament ha investit Pere Aragonès gràcies als vots d'ERC, Junts i la CUP. Precisament, després de més tres anys encarcerats, el 23 de juny, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa abandonaven les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras. El Govern espanyol els concedia l'indult per "raons d'utilitat pública" i poder restituir la convivència.

En clau econòmica, les dades d’atur s’han enfilat a xifres pre-pandèmia. Ara bé, el 2021 ens deixa l’adeu definitiu de Nissan a Barcelona. La multinacional deixa 1.400 empleats directes a l'atur. L’altre titular destacat que ens afecta a tots, cada vegada més, és la inflació que s’enfila a rècords de tres dècades impulsades pel preu de la llum va començar a pujar i no ho ha parat fins a arribar a fregar els 400 €/MWh.

Aquest estiu, un Leo Messi visiblement emocionat deia adeu al F.C. Barcelona després de tota una vida vinculada al club i setze anys jugant al primer equip. Qui també ens ha deixat aquest any és l'arquitecte Oriol Bohigas, figura clau per entendre l'arquitectura moderna de Barcelona i una de les persones més importants a l'hora de dur a terme la transformació de la ciutat per poder allotjar els Jocs Olímpics del 1992.