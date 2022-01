Celebra el Cap d'Any als teatres de Barcelona

Malgrat les restriccions i les cancel·lacions de funcions per positius de covid, es manté la tradició de celebrar el Cap d'Any als teatres de Barcelona. Repassem les sales que ofereixen funcions especials per donar la benvinguda el 2022, això sí, respectant les mesures sanitàries.

La funció, dirigida per Àngel Llàcer y Manu Guix, començarà al Teatre Tívoli a les 21:00 h de la nit i oferirà números especials fins a dos quarts d'una de la matinada . Hi haurà cotilló, això no obstant, el públic no podrà menjar ni beure per la prohibició de treure's la mascareta.

La pluja de ‘Cantando Bajo la Lluvia’ podria netejar tota la malastrugança dels últims temps, però, si més no, aquest musical clàssic acomiada l'any amb alegria, ritme, color, balls espectaculars i cançons icòniques.

Aquest serà el segon Cap d'Any en pandèmia pel sector que, malgrat les restriccions i cancel·lacions de funcions i públic, no renuncia a celebrar-ho segons Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).

“�� No tens pla per Cap d'Any? Te'n proposem un! Celebra amb nosaltres un Cap d'Any diferent i divertit amb #53Diumenges , tindràs confeti, el tradicional cotilló i riures assegurats per començar bé l'any! �� �� https://t.co/QxJnfVqtYm pic.twitter.com/G4HytA16Gv “

Musicals: El Guardaespaldas i Fama

Dos musicals més celebraran les campanades amb el públic a la platea:

"El guardaespaldas" al Coliseum, adaptació de la famosa pel·lícula de Whitney Houston i Kevin Costner.

Aquest musical ens explica la història de Frank Farmer, un ex agent del Servei Secret, que és contractat per a protegir la superestrella Rachel Marron d'un assetjador desconegut. Cadascun sap què esperar de l'altre. El que no esperaven era enamorar-se.

El Guardaespaldas al Teatre Coliseum

"Fama, el musical" que reviu al teatre Apolo el mític film dels 80. Una bona manera d'entrar amb ritme al 2022 tot i que la festa no s'allargarà gaire perquè tothom ha d'arribar casa a la una.

Fama el musical al teatre Apolo

Un musical internacional que continua arribant a les noves generacions d'artistes i públic amb grans oportunitats per a presentar un grup de talents divers i mostrar mitjans artístics com el ball, el cant, l'actuació, el rap i el mestratge musical.