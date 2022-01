Barcelona s'acomiada de l'any recuperant una de les cites més emblemàtiques de la seva agenda nadalenca. La Ciutat dels Somnis, hereva de l'antic Festival de la Infància, torna a Montjuïc aquesta setmana amb una edició especial, com a Ciutat de la Diversió, per adaptar-se als rigors de la pandèmia. Desenes de famílies han aprofitat aquests dies amb una vintena de jocs a l'aire lliure, tots d'accés gratuït.

Jugar a tenis, anar en hoverkart, participar d'un taller de circ o tocar una guitarra imaginària en sessions de karaoke són algunes de les activitats que la plaça de l'Univers acull fins al 31 de desembre en un espai d'uns 6.000 metres quadrats, obert de 10 a 18 h.

20 activitats en 4 àrees

La nova Ciutat de la Diversió, dirigida a la canalla d'entre 5 i 12 anys, desplega més de vint activitats repartides en quatre grans àrees: l'espai mobilitat, l'espai de jocs, l'espai cultural i l'espai multiesport, on a primera hora del matí ja han saltat les pilotes al terreny de joc en diversos partits de futbol, bàsquet i tenis per a tota la família, a banda d'hoquei i rugbi.



Els aficionats als esports sobre rodes trobaran el seu espai reservat en quatre pistes i circuits, amb una zona per patinar, un traçat dissenyat per a hoverkarts, una pista amb rampes i obstacles per a monopatins i patinets i un "pump track" especial per a bicicletes.

Dos infants anant en patinet per una pista d'obstacles a La Ciutat de la Diversió





A banda de gaudir d'espectacles familiars, grans i petits poden donar ales a la seva creativitat participant en tallers de circ i d'stencil pop, on aprenen a dissenyar i imprimir pòsters dels seus artistes preferits. Per als amants de la música, Fira de Barcelona organitza sessions de karaoke familiar i d'air guitar, un tipus de ball en què se simula tocar una guitarra imaginària.