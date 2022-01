Dinar de Nadal per a les persones més necessitades

La situació de pandèmia i d'increment accelerat de contagis no ha impedit que la Comunitat de Sant Egidi organitzés novament aquest 25 de desembre un dinar de Nadal a la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona per donar de menjar a persones sense llar, ancians i refugiats.

01.36 min 60 persones vulnerables participen a l'àpat solidari de Nadal | CLARA ONTAÑÓN

L'apat s'ha celebrat amb mesures de seguretat reforçades, i hi han assistit unes 60 persones. El menú consistia en canelons, pastís de carn, llenties i dolços de Nadal, i s'han repartit regals personalitzats. No és l'única iniciativa solidària que duu a terme la Comunitat de Sant Egidi, ja que també distribueix menjar per emportar, regals i paquets d'aliments a 2.500 persones a Catalunya i a 240.000 a tot el món.

Unes 60 persones han participat al dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Barcelona | CLARA ONTAÑÓN

Fa mesos que aquest grup laic d'arrel cristiana reclama que es repensi el model d'atenció i cura a la gent gran i que se'n dissenyi un de nou que eviti la institucionalització dels ancians. La comunitat lamenta que durant la pandèmia les estructures residencials han demostrat ser incapaces de defensar la vida de les persones fràgils i s'han accentuat totes les mancances. En aquest sentit, aposten per desenvolupar un sistema que tingui cura de la gent gran a casa. Asseguren que hi ha alternatives a la institucionalització que ja funcionen a Catalunya, com els cohabitatges, els apartaments tutelats, les cases família o els centres de dia.

La Comunitat de Sant Egidi organitza des del 1968 iniciatives sense ànim de lucre per a persones en situació de pobresa i vulnerabilitat a més de 70 països.