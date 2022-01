El Mercat de les Flors aposta aquest Nadal per una programació dirigida especialment al públic infantil i juvenil.



Ho fa amb dos muntatges pensats per aquestes franges d'edat: 'Geometria', de la companyia Roseland Musical i l'estrena de 'Paisatges', un espectacle-taller de Cristina Martí.



El centre també acollirà durant les festes 'NUYE', una peça de la companyia de circ 'eia' que reflexiona sobre les relacions de parella.

70% d'aforament Sobre la limitació d'aforament en la cultura, des del Mercat de les Flors han explicat que en cap de les tres propostes han venut més d'un 70% de les entrades, de manera que adaptar-se a la restricció "no és cap dificultat". Així ho ha assegurat el responsable del departament de programes, Marc Oliver.

L'espectacle-taller 'Paisatges' El Mercat de les Flors estrenarà el pròxim 26 de desembre l'espectacle-taller 'Paisatges', que ha fet en coproducció amb la coreògrafa Cristina Martí i l'equip de CreaMoviment. Es tracta d'un muntatge participatiu per a famílies amb infants de 0 a 5 anys, a les que se'ls proposa una "experiència artística oberta" basada en la dansa contemporània i la música en directe dels compositors Erik Satie i Béla Bartók. A partir d'un element com és la cinta de pintor, dues ballarines i un pianista s'encarreguen de "dibuixar", amb el cos i la música, paisatges "abstractes, juganers, íntims i suggerents". "Tenia molt clar que la peça no podia ser una peça tancada, perquè volíem que els infants hi participessin", ha explicat la coreògrafa Cristina Martí. En aquest sentit, la proposta no es fa en un escenari convencional, sinó que els ballarins se situen al mateix nivell que el públic, distribuït en grups bombolla envoltant els artistes en forma de rotollana.



Amb la Claudia Solwat li donarem la volta a la DANSA i farem d'aquesta trobada un espai de convivència.



��️ 27-29 desembre, inscripcions ����https://t.co/mCzDXv6mHU#VacancesAmbTaller pic.twitter.com/srsGTfixJh“ — Mercat de les Flors (@mercatflors) December 23, 2021

'Geometria', adreçada a adolescents Una altra de les propostes del Mercat de les Flors per Nadal és 'Geometria', de Roseland Musical. Es tracta d'un muntatge abstracte que combina dansa i tecnologia per tal d'abordar la "veritable dimensió" de les figures geomètriques. Tot plegat amb una combinació de música, poemes i imatges, on el públic pot interactuar gràcies a les projeccions en 3D. Així, per a l'espectacle cal posar-se unes ulleres especials. El muntatge s'adreça als adolescents. "És una edat on hem vist que es desconnecta molt del teatre i especialment dels espectacles de dansa", ha valorat la coreògrafa Marta Almirall. 'Geometria', per tant, pretén revertir-ho. A més, s'ha creat de manera "col·lectiva" amb coreògrafs joves, formats en danses urbanes i contemporànies. El muntatge ja es va estrenar al Grec i després al Temporada Alta. Enguany al Mercat de les Flors s'oferiran quatre funcions -el 28 i 30 de desembre i el 2 i 4 de gener- en les que en acabar el públic podrà veure com funciona tota la part tecnològica de la proposta.



Una de les ciències més antigues del món, la Geometria, és el punt de partida del seu espectacle hipnòtic i màgic.



��️Del 26 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener



+ info i entrades: https://t.co/FBEMXqgLEz#NadalAlMercat pic.twitter.com/bU0t6zUbvy“ — Mercat de les Flors (@mercatflors) December 22, 2021