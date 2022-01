Compres de Nadal d'última hora adaptades a les noves mesures

Sols o reunits amb màxim 10 persones, el que està clar és que venen dies d'àpats especials i les compres nadalenques han estat una mica diferents a causa de les restriccions. Quins són els productes més buscats? Com estan els preus? Què pensen els consumidors?

Mercats

Les vendes als mercats es mantenen malgrat les restriccions: "Molta gent cuinarà com sempre, però repartirà el menjar".



Al mercat de la Boqueria de Barcelona, els paradistes asseguren que està essent un any molt fluix, això no obstant, aquest matí hi ha hagut força ambient al mercat.

Paradistes i compradors assenyalen que moltes comandes són més petites per adaptar-se a les noves mesures.



Els paradistes del Mercat Central de Tarragona treballen sense descans quan falten pocs dies per Nadal i Sant Esteve. Les restriccions acordades pel Govern han provocat que molts clients comprin sense saber ben bé que cuinaran ni per quantes persones.



La majoria dels compradors han optat per comprar els mateixos productes d'anys anteriors, però amb menys quantitat, ja que seran menys a taula per complir amb la limitació de deu persones.