La NASA cierra el año 2021 con un nuevo hito en su historia lanzando al espacio el telescopio más caro y sofisticado que jamás se haya construido. El James Webb (TEJW, por sus siglas en inglés) ya está listo para sustituir en el estudio del cosmos al Hubble y cambiar nuestra forma de entender el universo.

La astrofísica Begoña Vila, ingeniera de sistemas de instrumentos del Webb, explica al divulgador científico Pere Estupinyá en el primer capítulo de Cerebros sin Fronteras, cómo ha sido trabajar en las diversas fases de construcción de esta obra de ingenería faraónica, que se empezó a gestar en 1994, cuatro años después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble.

Begoña nació en Vigo y estudió astrofísica en la Universidad de Santiago de Compostela y en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Doctora en astrofísica en el Centro Jodrell Bank de la Universidad de Manchester, actualmente trabaja como ingeniera de sistemas de la NASA en el centro Goddard de Washington DC. Entre sus responsabilidades relacionadas con el telescopio James Webb está el diseño y la puesta a punto de ​sensores de imágenes y las pruebas de resistencia al frío.

Cuando te visité en 2015 vimos el esqueleto del James Webb en la cámara limpia, que me dijiste que era la más grande del mundo.

Sí, efectivamente, cuando estás construyendo algo para el espacio, lo quieres mantener tan limpio como sea posible. Por eso tienes estas cámaras especiales y una de las cosas más sucias que puedes meter en la cámara somos los humanos.

Pere Estupinyà y Begoña Vila. RTVE

Los humanos tenemos pelo, tenemos aceites en nuestras manos. Eso ensucia mucho. Por tanto, para entrar en estas cámaras tenemos que vestirnos con un traje especial, con guantes, cubriendo nuestro pelo, la barba.

El telescopio James Webb lleva un espejo grande que te ayuda a recoger más luz y eso te permite ver cosas más débiles. Pero ese espejo grande no entra de una sola pieza dentro del cohete, entonces está hecho de 18 espejos más pequeños. Y esto también es muy importante. Yo puedo construir estos espejos, que voy a tener mucho cuidado, que los voy a pulir para que no tengan irregularidades. Se dice que si los espejos de James Webb, los hicieras tan grandes como los Estados Unidos o como Europa y tú fueras a ver cuánta variación de altura hay en esa superficie, no habría nada que fuera mayor de cinco centímetros. No habría ninguna culina, ni ninguna montaña mayor de cinco centímetros. Te da una idea de la precisión que es necesaria para este tipo de instrumentos de ciencia.