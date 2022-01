Fonts, fanals, papereres, bancs, cadires, paviments: Emili Farré-Escofet ha estat al darrer de gran part del mobiliari urbà de Barcelona. És expresident d'Escofet 1886 i només cal entrar a la web d'aquesta empresa per donar-nos compte que gairebé tots els elements on posem els peus (o el cul) quan passegem per la ciutat han passat per les seves mans.

Com per exemple, el seu banc Montseny, de Leopoldo Milà. És un element tan identificatiu de la ciutat que només veure'l segur que diràs: "Barcelona!". Tal com diu Farré-Escofet, "forma part de l'escenari de Barcelona" i també de l'imaginari col·lectiu dels veïns i veïnes de la ciutat. Un altre disseny que també et sonarà és el del germà de Leopoldo, en Miguel Milà, i el seu banc Tram. És d'un disseny orgànic i acollidor que dona una sensació de flexibilitat a tothom que hi seu, tot i el seu material. I és que està fet d'un formigó "amable", com explica Farré-Escofet, d'una alta resistència i que permet ser més prim que la massa que necessita aquesta material. D'aquesta manera, el resultat permet fer formes més estilitzades i lleugeres.

Banc Montseny cropper

Un dels dissenys més especials d'Escofet 1886 és el de Lungo mare: un banc en forma d'onada que va ser dissenyar pel mateix Farré-Escofet, l'arquitecte Enric Miralles i l'artista Benedetta Tagliablue. En aquesta peça de disseny, arquitectura i escultura es mariden per donar pas a allò que Farré-Escofet defineix com a "natura urbana". Per l'expert, Lungo mare és com un somni. Amb aquesta peça, que molts podrien considerar una obra d'art, Farré-Escofet reafirma el seu anhel perquè el disseny tingui més presència en les ciutats, a través del mobiliari urbà.

Lungo mare cropper

Ara bé, si vols descobrir Escofet 1886, no només has de seure en els bancs de la ciutat, també has de mirar ben a baix: fins a terra! Allà és on aquesta empresa ha deixat gran part de la seva petjada a través de les llosetes. La més coneguda, sense dubte, és la del panot flor de Barcelona. Escofet 1886, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, va presentar una sèrie de dissenys de llosetes, gran part de les quals podem trepitjar actualment. Una d'elles, de fa més de 100 anys, és el panot de Barcelona. "Una característica bàsica de la ciutat i que tothom coneix és el panot", explica Farré-Escofet, "identifica el territori dels barcelonins".

Disseny d'Escofet 1886 cropper

I bé que l'identifica! Perquè aquest disseny, ideat per Josep Puig i Cadafalch, avui dia segur que l'has vist estampat en tote bags, en posagots, en imants de nevera, en espelmes i, fins i tot, estampat en el cos en forma de tatuatge.