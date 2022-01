L’Andrea Motis va néixer el maig de 1995 però, malgrat estava envoltada de música, no va començar a formar-se musicalment fins als 7 anys quan els seus pares la van apuntar a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu del barri de Barcelona per fer trompeta, ja que era l'única plaça que van trobar lliure. Als seus pares els agradava molt aquest instrument i volien que l'Andrea aprengués música i tingués unes bases sòlides i, si al cap d'un temps no li agradava trompeta, tindria més fàcil el poder canviar. Així que va anar estudiant trompeta i als 11 anys va començar a col·laborar amb un grup que posteriorment es convertiria en la Sant Andreu Jazz Band, dirigit pel professor de música i músic Joan Chamorro. Aquesta trobada va soposar el començament de la gran aventura musical de l’Andrea. Amb el Joan va descobrir el saxo que també va estudiar i, passat un temps, el mateix Chamorro va tenir l'idea d'incorporar veu al grup i l'Andrea s'hi va oferir amb només 13 anys. Aquest va ser el tercer instrument en la carrera de l’artista que li va donar l’oportunitat de ser molt versàtil a l’escenari. Després de gravar una pila de temes, presentaven el seu primer cd: Joan Chamorro presenta Andrea Motis (Temps 2010). L’Andrea va començar a ser coneguda com la “nena prodigi” del Jazz però ella mai es va sentir del tot identificada amb aquesta nomenclatura, ja que darrera “el prodigi” hi havia un munt d’esforç que permetia al talent anar avançant.

Es diu que la millor escola que es pot tenir és la pràctica i l’Andrea la va tenir des dels inicis. Viatges i actuacions arreu del món, trobades amb altres músics del circuit, consells, pràctica i més pràctica… tot plegat va anar forjant un caràcter que, encara que molt jove, mai va perdre de vista el seu objectiu que era tocar sempre el millor possible.

Gairebé dotze anys després l’Andrea tan sols té 26 anys i pot presumir d’una carrera digna de qualsevol músic de primera fila amb molts més anys a les esquenes.

A banda de l’activitat amb el quintet que comparteix amb el Joan Chamorro i amb qui fa una pila d’anys que hi toca, l’Andrea Motis ha enregistrat 11 discs més, el darrer al 2021 “Colors & Shadows” (Jazzline) i no s’ha conformat mai musicalment parlant com demostren discs com el “Do Outro Lado Do Azul” ( 2019 - Verve Records) on explora els sons del Brasil. I per si fora poc, al 2020 va ser mare d’un nen que es diu Cel tot i que la maternitat no va aconseguir tenir-la gaire lluny dels escenaris. Tot plegat si que seria el prodigi de l’Andrea Motis. No es tracta de superdotació, es tracta de l’esforç per fer tot el que vols i fer-ho ben fet.

A Efecte Collins veurem totes aquestes vessants dins i fora de l’escenari. Podrem gaudir de quatre temes nous del seu darrer treball encara no publicat que s’anomena “LOOPHOLES" i que fusiona el jazz amb estils tant diferents com el Hip Hop o la cúmbia.

Acompanyarem l’Andrea a una trobada amb el seu mestre i ara company de quintet Joan Chamorro on recordarán els moments més importants dels seus inicis.

Veurem com és la maternitat per una artista amb tanta demanda com l’Andrea i l’arribada d’un amic que també és músic i productor (Stephan Kondert) i que, juntament amb el també músic Christoph Mallinger produeixen el darrer disc de l’Andrea.

Acabarem a l’estudi on s’enregistra aquest darrer disc i on l’Andrea s’arrisca sortint de la seva zona de confort per tocar estils que li son més desconeguts però que, ara como ara, li resulten molt estimulants.