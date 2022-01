El número 72.119 és el segon premi de la rifa de Nadal d'enguany, premiat amb 1.250.000 euros la sèrie. El premi s'ha venut íntegrament a l'administració de loteria 3 de Basauri i ha venut 172 sèries del segon premi. Cada dècim té un premi de 125.000 euros, és a dir, 6.250 euros per euro jugat. Després dels dos cinquens, aquest premi anunciat a les 10:48h és el tercer que s'ha anunciat en la jornada d'enguany.

“✨ 2n premi 7⃣2⃣1⃣1⃣9⃣



Ha tocat íntegrament al País Basc, a Basauri!



�� 125.000 euros per cada dècim o 6.250 € per cada euro jugat.@RTVECatalunya #LoteriaRTVE



Segueix el sorteig a:



�� https://t.co/UTjNBUvaSy

�� https://t.co/z79q80Jpr4 pic.twitter.com/5YrG5mloRz“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 22, 2021

L'administració número 3 de Basauri, que aquest dimecres inicialment havia començat el dia tancada per la vaga de loteros convocada just per a aquest 22 de desembre, ha obert les seves portes per a celebrar que ha venut el segon premi.

La propietària de l'administració, María José Berzosa, assenyala a Rtve.es que de les 172 sèries que tenia consignades va vendre 120 al club d'handbol de la localitat, l'Atlètic Basauri Handbol Club-Basauri Eskubaloi Taldea; va distribuir unes sis o vuit sèries per finestreta "a última hora" i va retornar la resta, unes 40 sèries.

"El millor de tot és que tothom porta alguna cosa. Tenim jugadors des dels cinc anys fins als sèniors... Està molt repartit per tot Basauri perquè hem venut participacions pertot arreu, per col·legis, instituts...", assegura a Rtve.es Sonia Moreno, responsable de l'escola d'handbol del club.

Es tracta de la segona ocasió en què l'administració número 3 de Basauri, situada al carrer Nagusia, 9, ven el segon premi de la Loteria de Nadal, després de repartir-lo en 1997, segons Europa Press. A l'administració han mostrat la seva "alegria" per aquest nou premi, encara que no s'han quedat amb cap dècim o participació perquè, segons ha indicat la propietària, "si agaféssim de tot...".