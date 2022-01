La Generalitat es querella contra Casado per "mentir" sobre l'escola catalana

El Govern ha presentat una querella davant el Tribunal Suprem contra el líder del PP, Pablo Casado. L’acusa de mentir intencionadament quan va dir que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar al lavabo els nens que parlen en castellà. A més, va acusar els mestres catalans de ser responsables de delictes d'incitació a l'odi i a la violència.

“El Govern es querella contra el líder del PP, Pablo Casado, per les seves polèmiques declaracions sobre el català: "Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar" | @RTVECatalunya ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/EytHs07nRu “

Ho ha anunciat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha advertit que "hi ha línies vermelles que no es poden traspassar i si es traspassen trobaran el Govern de la Generalitat combatent-les".

Els populars asseguren que continuaran "denunciant tota mena de limitació de drets i llibertats" . Han retret a més la inacció de l'executiu central, que a parer seu no fa res per a garantir els drets dels espanyols.

No deixar als nens anar al lavabo

Les declaracions que han generat la polèmica deien textualment "Es pot tolerar, de veritat, que a un nen de cinc anys se li demani apedregar i aïllar a classe? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar castellà al pati les fiquin pedres en la motxilla?".