La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de marihuana a Vilamalla, a l'Alt Empordà, amb més de 604 plantes i ha interceptat un camió amb 44 Kg de cabdells que es dirigia a Itàlia. Durant el transcurs de l'operació, la policia ha detingut a tres persones, a qui se'ls hi atribueix delictes de tràfic de drogues, falsificació de documentació mercantil, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. També s'ha pres declaració d'una quarta en qualitat d'investigada.

L'operació va començar el 19 d'octubre

Els agents policials van accedir per primer cop al domicili on es trobava la plantació el passat 19 d'octubre. Va ser aleshores quan van localitzar la droga, que es cultivava mitjançant un ús fraudulent de l'enllumenat públic, i els objectes intervinguts. Posteriorment, la policia va interceptar un camió que es dirigia a Itàlia i van descobrir en la càrrega que portava en un semiremolc els 44 kg de cabdells repartits en diferents caixes. El conductor va ser arrestat per un delicte de tràfic de drogues i el vehicle va ser intervingut.