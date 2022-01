El periodista Víctor Amela no té massa afició per la loteria de Nadal "sempre perdo els dècims" i recorda una mala passada que li van fer fa anys amb un número premiat: "Vaig veure un número que era la meva data de naixement i vaig decidir comprar-lo, el número va tocar, però la venedora de l'administració de loteria, s'havia confós i me n'havia donat un altre" quan s'hi va fixar ja era tard i el número, que aquesta vegada no havia perdut, no estava premiat. Víctor Amela té clar que si li toca, deixarà d'anar als platós de televisió.