La Joana Serrat va néixer a Vic però es podria dir que hi ha una part seva que va néixer a Texas i això és quelcom que només s'entén quan escoltes la música que fa. Es podria dir també i sense por a equívocs, que la Joana és una cantautora de les que ja no en queden que recorda a Neil Young o a Bob Dylan tant amb les lletres com en l’actitud però en comptes d’una veu esquerdada ens trobem amb una meravellosa veu que hipnotiza i de la que és impensable que no la vulguis escoltar. Segurament, si el mateix Angelo Badalamenti l’hagués sentit abans que a la veu de la Julee Cruise avui en dia estaríem parlant de que Joana Serrat es veu de la banda sonora de Twin Peaks

La Joana Tocant Rtve Catalunya

. A banda la Joana sempre ha tingut aquesta sensació de dualitat: arrelada a la terra de Montesquiu on hi van viure els seus avis, un poble petit on tothom es coneix però també seduïda per l’ambient del panorama musical americà que es va trobar quan hi va anar a enregistrar un dels seus discs. Potser aquest és el destí de qui com ella utilitzen els sentiments per escolpir cançons que només es poden fer des dels abismes de l’ànima. La Joana es mou per carreteres secundàries lluny del xivarri dels autopistes. Al seu camí hi ha boira i boscos frondosos. Res no és fàcil en el camí de la cantautora però el resultat sempre és extraordinari.

A Efecte Collins coneixerem aquesta dualitat entre la Joana que es queda a casa i la Joana que necessita anar a la carretera per tocar, és el tema que tractarem a Efecte Collins. On descobrirem a una Joana partida en dues parts que lluiten i cerquen el seu lloc al món i acaben concordant que no els queda altre remei que conviure l’una amb l’altre mentre signen la pau amb una cançó que interpreta en exclusiva pel programa.