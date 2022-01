Aquest any no hi ha hagut pluja d'estrelles Michelin a Catalunya. El restaurant de Jordi Cruz, Atempo, ha estat l'únic nou guardonat del panorama català. De fet, ha recuperat l'estrella que va perdre el passat juny després de traslladar-se de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis a Barcelona.

En la gala de lliurament que ha tingut lloc a València, la Guia Michelin ha guardonat quatre nous restaurants de l'Estat amb la segona estrella i 27 restaurants han estrenat la primera. Onze restaurants es mantenen com a triestrellats, entre els quals es troben l’ABaC i el Celler de Can Roca, que ha rebut l’estrella verda a la sostenibilitat. Així doncs, Catalunya compta amb 65 estrelles Michelin repartides en 50 restaurants.

Tres dels onze restaurants amb tres estrelles són catalans L'única novetat catalana ha estat la tercera estrella Michelin que s’ha atorgat al restaurant Atempo, que té com a responsable als fogons Iñaki Aldrey Teruel. El local, ubicat al carrer Còrsega de Barcelona, a la mateixa localització que va deixar vacant Carles Gaig, es va inaugurar la primavera passada. No obstant això, és el tercer cop que el restaurant Atempo obre les portes al públic. Anteriorment, ho havia fet a l’hotel The Mirror (Barcelona) i a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, on va tancar per la pandèmia. Tres dels onze restaurants amb tres estrelles són catalans RTVE.es L’ABaC, també a Barcelona, i el Celler de Can Roca, a Girona mantenen les tres estrelles. Aquest últim, també ha estat distingit amb l’estrella verda, un reconeixement als restaurants que destaquen pel seu compromís amb la gastronomia sostenible, combinat amb una identitat culinària.

Catalunya perd tres estrelles Michelin La gala d’enguany va ser de les que menys novetats va incorporar respecte anys anteriors a causa de les conseqüències de la pandèmia en el sector de la restauració. Els grans absents han estat el Tickets, l’Hoja Santa i el Patka, restaurants que comptaven amb una estrella cada un i que han desaparegut de la llista després que Albert Adrià decidís abaixar la persiana.

1.362 restaurants guardonats La Guia Michelin del 2022 inclou 1.362 restaurants guardonats arreu d’Espanya, Portugal i Andorra. La selecció inclou 11 establiments de tres estrelles, 40 de dues, 211 amb una estrella i 284 Bib Gourmand. Després de la gala, Catalunya compta amb 65 estrelles Michelin repartides en 50 restaurants.