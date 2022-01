Arriben els Gemínids, la pluja d'estels més tardana de l'any

Ja tenim aquí la pluja d'estels més tardana de l'any. Els Gemínids. El màxim d'activitat té lloc aquestes nits i matinades, quan es poden arribar a comptar entre 70 i 100 meteors per hora. Ara bé, es tracta d'un espectacle nocturn que es pot observar fins el 18 de desembre.

00.28 min Pluja d'estels dels Gemínids. On i com veure-la?

El que veiem són les restes del cometa 3200 Phaethon que un cop volen travessar l'atmosfera terrestre, es desintegren il·luminant el cel en forma d'estels fugaços.

Els Gemínids (Emili Vilamala, Sant Bartomeu del Grau)

Per veure aquesta pluja d'estels cal esperar a que es faci fosc, allunyar-se de les zones més il·luminades de les grans ciutats i mirar cap al sud-est. En aquesta direcció trobem la constel·lació Gèminis (bessons). Ara bé, com que la lluna aviat serà plena, cal esperar que es pongui per l'horitzó i gaudir d'un cel més fosc. Això passarà a partir de les 4 de la matinada. A més, el cel serè d'aquests dies afavoreix la seva observació des de molts indrets del territori.