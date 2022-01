Les dades de la pandèmia segueixen sense aturador. El Departament de Salut ha declarat 3.385 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores. En paral·lel, l'Rt baixa dues centèsimes, fins a 1,20, mentre que el risc de rebrot puja 39 punts i aquest dilluns se situa en 517 punts. En les darreres 24 hores s'ha notificat un mort.

“DADES #COVID19 | La situació epidemiològica continua empitjorant.



El risc de rebrot puja fins als 517. Els pacients ingressats i a l'UCI segueixen pujant | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Eq0UI5oqii“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 13, 2021

Salut ha declarat 65 ingressats més per covid-19 a Catalunya en les últimes 24 hores i ja se superen el miler. En total, ja hi ha 1.078 persones hospitalitzades en centres catalans. Unes xifres que no baixen i, sobretot, són persones majors de 50 anys. Pel que fa a les persones crítiques ingressades a l'UCI, i la xifra puja als 242.

Campins ha alertat que d'aquí a una setmana i mitja les UCI podrien arribar a 500 crítics si es manté el ritme d'increment. En una entrevista al 'Cafè d'idees', ha dit que l'ocupació de les UCI marcarà si calen més restriccions.

“Magda Campins adverteix que, si es manté l'empitjorament de les dades, es podrien superar els 500 pacients a les UCI en una setmana i mitja | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



Recupera l'entrevista a �� : https://t.co/t5GtOIyxo6 pic.twitter.com/qI21VTvh8e“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 13, 2021

Ha assegurat que ja hi ha hospitals que estan deixant d'atendre patologies per l'empitjorament de la pandèmia. De fet, confirmen que alguns hospitals ja estan desactivant activitat quierúrgica no urgent.

Preocupació per la pressió assistencial Des de Salut Pública, la seva directora, Carmen Cabezas, ha mostrat una tendència a pujada en els darreres sis setmanes a través de les dades: "Estem preocupats i ocupats". “Carmen Cabezas (Salut) assegura que estan augmentant les visites a l'Atenció Primària al voltant del 30% respecte de la setmana anterior i que repercuteix en el sistema assistencial | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/ViqFwIG49b“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 13, 2021 La incidència a l'Atenció Primària preocupa a Salut Pública: aquesta setmana passada hi ha hagut un augment d'un 30 % més de visites que l'anterior, que ja n'havia patit una pujada similar el període anterior. Per exemple, divendres passat es va fer 20.000 visites. Com que els indicadors de pressió a la primària, nombre de nous casos i trucades al 061 van incrementant-se, des de Salut Pública posaran en marxa una sèrie de mesures. Per exemple, en lloc de tres trucades de seguiment en cas de quarantena, se'n faran 2; intentaran fer els cribratges fora dels CAPS, en annexes, i dissenyaran circuits diferencials d'infeccions respiratòries.